Le pagelle. Winston un disastro. Grant: non basta la grinta. Smith prova a tenere a galla la squadra

Jaylen BARFORD (31 minuti, 7/8 da 2, 1/7 da 3, 1 rimbalzo, 2/2 ai liberi, 2 perse, 1 assist, 19 punti). L’impressione è che il suo apporto da esterno offensivo possa sempre darlo, perchè il talento c’è. Il punto è che gioca su una nota sola, senza apparire né un trascinatore in attacco, né un baluardo insuperabile in difesa. Nel complesso la prestazione è sufficiente ma non convincente. Voto 6

Cassius WINSTON (21 minuti, 0/5 da 2, 2/3 da 3, 1 rimbalzo, 2 perse, 2 recuperate, 6 assist, 6 punti) La valutazione potrà apparire ingenerosa alla prima di campionato. Ma al netto di una prestazione tecnica decisamente insufficiente, di una condizione fisica da migliorare e di un’intesa coi compagni tuttora da trovare, che a fine settembre ci sta, gioca con troppa presunzione e poca umiltà. Voto 4.5 Mouhamed FAYE (14 minuti, 5/5 da 2, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 2 stoppate, 11 punti) Subito due falli in avvio, il terzo poco dopo il rientro in campo. Un fattore che, inevitabilmente condiziona la sua partita. Quando è in campo la sua presenza si sente, è che ci resta poco per quanto sopra detto. Voto 5,5.

Stephane GOMBAULD (23 minuti, 6/12 da 2, 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 1 assist, 2 stoppate, 14 punti) Il suo lo fa, con impegno e dedizione. Non è il giocatore a cui si può chiedere di ribaltare l’inerzia di una partita. Voto 6

Jamar SMITH (26 minuti, 5/8 da 2, 1/6 da 3, 3/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 5 recuperate, 9 assist, 13 punti) Finchè le gambe lo sorreggono la sua classe tiene a galla la squadra, per canestri e capacità di coinvolgere i compagni. Quando comprensibilmente cala, ogni luce si spegne. Questa sconfitta ha molti colpevoli, ma non lui. Voto 6.5

Lorenzo UGLIETTI (16 minuti, 1/4 da 2, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 3 punti) Consueta generosità e in difesa è tra i pochi a essere aggressivi. Ma con un Winston evanescente e uno Smith che non può giocare 40 minuti, ci sarebbe bisogno di più concretezza. Voto 6

Michele VITALI (22 minuti, 3 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 0 punti) Appare fisicamente in affanno e per di più rimedia anche una forte botta al ginocchio nel corso della gara, che lo costringe a uscire anzitempo e sarà valutata nei prossimi giorni. Ma se in 22’ il capitano non prende neanche un tiro e in difesa fatica oltremodo... Voto 5.

Sasha GRANT (17 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 stoppata, 2 punti) Contro un’avversaria estremamente solida ci mette il corpo e lotta. Che non è poco, ma non è abbastanza. Voto 5.5

Matteo CHILLO (4 minuti, 1 rimbalzo, 0 punti) Gioca due brevi sprazzi. N.G.

Kwan CHEATHAM (26 minuti, 1/3 da 2, 2/7 da 3, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 2 assist, 1 stoppata, 8 punti) Parte bene, per piglio e letture, col passare dei minuti non riesce più a incidere. Voto 5.5

Gabriele Gallo