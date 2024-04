Le pagelle. Zampini il più vivace, Allen sbaglia troppo

Allen 5. Per come salta (6 rimbalzi) si muove e attacca il ferro sembra stare piuttosto bene. Purtroppo le percentuali e i numeri lo condannano ancora pur a fronte di una difesa canturina che su di lui alterna sempre due uomini. Però 2 punti nella prima metà con 1/4 da due e 0/2 da tre e 9 punti alla fine in 31’ con il 29% al tiro e in più 0/2 ai liberi non lo salvano. Così come i 4 assist ed i rimbalzi.

Cinciarini 6. A parte il momento del tecnico, su Cincia si può sempre contare anche contro una difesa fisica come quella canturina. I suoi 7 punti e le sue invenzioni nella prima metà danno ossigeno all’asfittico attacco forlivese, poi nella ripresa sul più bello s’innervosisce e la sua gara finisce lì.

Valentini 5,5. Anche lui fatica in fase offensiva e, pur con l’impegno e la grinta, sbaglia troppo anche tiri che l’anno scorso avrebbe messo in carrozza. Qualche segnale di ripresa però s’intravede.

Zampini 7. Il più vivace, il più attivo, il più pericoloso in casa Unieuro e francamente non si capisce perché giochi solo poco più di 22’. Con lui in campo Forlì in attacco – l’aspetto più carente di ieri sera – ha verve ed inventiva. Primo forlivese ad arrivare in doppia cifra dopo 4’ dell’ultimo periodo. Sbaglia due liberi e, sul 59-59, in un mezzo contropiede invece di servire sotto Radonjic o andare dentro lui, serve Tassone sul perimetro che sbaglia la tripla apertissima. Il primo vantaggio forlivese della gara non avrebbe cambiato nulla, però...

Tassone 6. Difesa, impegno, tre liberi a segno e la bomba sbagliata di cui sopra in 12’.

Pascolo 6. Sufficienza per simpatia, per come lotta e per i 9 rimbalzi catturati e i 3 assist serviti. Però sbaglia troppo al tiro, si divora un meraviglioso assist di Zampini e soprattutto non è proprio da lui l’1/4 ai tiri liberi.

Magro 6. Due canestri, uno per tempo, qualche tap-out prezioso in una gara condizionata dai falli e da un infortunio ad un ginocchio che lo estromette dopo 4’20’’ del terzo quarto.

Pollone 5,5. Nella prima metà segna 8 punti e, assente Johnson, si prende diverse responsabilità offensive. Poi nella ripresa non tira più anche se resta in campo solo 5’31’’. Fatica in difesa contro Baldi Rossi.

Radonjic 5,5. Baldi Rossi popolerà i suoi prossimi incubi. Gioca molto (37’) ma produce numericamente poco, mentre da lui si pretendeva di più.

Stefano Benzoni