Le pagelle. Zampini scalda il match. Magro, quanta sostanza

Cinciarini 6. Non la sua miglior partita in attacco, e così facendo si dimostra ‘umano’, ma la stoffa del lottatore è confermata. All’inizio 4 palle perse poi qualche perla offensiva e tanta grinta.

Valentini 6. Segna il primo canestro dell’incontro, una tripla delle sue, poi segna il penultimo, un gioco da tre punti a 1’26’’ dopo palla recuperata. Non brillante in attacco, ma prezioso per combattività, difesa, e tante cose utili (5 rimbalzi).

Zampini 7. Segna 11 punti con 6 rimbalzi già nella prima metà quando dà linfa all’attacco. Chiude con 8 rimbalzi e 6 assist (21 di valutazione, la più alta della squadra insieme a quella di Johnson) sbagliando qualcosina di troppo ma dimostrandosi ancora una volta indispensabile nelle due metà campo.

Tassone 6. Due falli dopo 2’53’’ condizionano la sua prova. Importante il suo unico canestro, una bomba sul 45-40 a inizio terzo quarto.

Johnson 7,5. Due falli di sfondamento nei primi 3’49’’. Poi nel secondo quarto rientra con la faccia giusta e segna 8 punti in 7 minuti. Poi ne mette 7 nel terzo quarto e 6 nel quarto periodo rappresentando un pericolo costante per la difesa Elachem soprattutto dentro l’arco. Segna anche la sua prima bomba della serie dopo quattro errori di fila. Anche 8 rimbalzi e 2 assist.

Pascolo 7. Partita poco appariscente ma molto sostanziosa fatta di difesa, stoppate (almeno due nel primo quarto), precisa in attacco e molto intelligente. Dopo quello di gara1, segna anche in gara2 il canestro più bello della partita, una sbracciata larga di sinistro in post basso.

Anche 6 rimbalzi e 2 assist.

Magro 7. Nel primo quarto è il miglior realizzatore dei forlivesi sopperendo all’uscita di Johnson per falli: 8 punti con 3/5 al tiro e 6 rimbalzi. Chiude la prima metà con 8 punti e 7 rimbalzi, alla fine sfiora la doppia-doppia con 9 rimbalzi in 19’. Un fattore nella serie.

Pollone 6. Voto di stima. Si gira la caviglia sinistra a 2’24’’ dalla fine del primo quarto ricadendo sul tallone di Wideman. Gioca solo 11’, giusto gestirlo senza rischiarlo.

Munari 6. Il ragazzino questa volta non segna ma è sveglio, pronto, reattivo ed è uno che non trema. Ci si può contare.

Radonjic 6,5. Buona prova, soprattutto nella seconda metà quando trova due triple, anche utilizzato da ala piccola.

Stefano Benzoni