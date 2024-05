Le pagelle. Zampini stoico, Pascolo esempio. Johnson dov’è?

Cinciarini 5. Si affida all’esperienza e al talento, ma quasi invano. Inoltre sbaglia tre tiri da tre e dopo due gare ha 1/12 dall’arco. Chiude con 2 recuperi e 2 assist. Tanto brutta quanto plateale la gomitata che gli vale un fallo antisportivo.

Valentini 6. Come in gara1 segna la prima bomba forlivese, ma fatica anche lui sia come play, sia come guardia. Mette un’altra tripla nel secondo quarto, poi sbaglia quella del -6 all’inizio del quarto, la terza di fila dopo le due a segno di Zampini e Pollone. Forse non sarebbe cambiato nulla, però... Nell’estremo tentativo di rimonta si immola in difesa su Vildera.

Zampini 8. Non sappiamo in che condizioni sia sceso in campo, ma è di gran lunga il più efficace in casa forlivese. A un certo punto è l’attacco Unieuro. Segna, costruisce per gli altri ed è un pericolo costante. Otto falli subiti, aggiunge 5 rimbalzi e 4 assist. Con 24 ha la miglior valutazione forlivese.

Tassone 5. Sbaglia due triple nel primo quarto, una affrettata. Gioca i primi 3’46’’, poi significativamente Martino non lo fa più entrare.

Johnson 4. Forse, come prima di gara1, non stava bene. Non lo sappiamo. Giudichiamo la sua prova in campo, ai limiti dell’imbarazzante per concentrazione e di conseguenza per rendimento. Commette presto due falli, poi in 3’30’’ nel terzo quarto inanella la terza e la quarta penalità. Il quinto arriva dopo 2’35’’ del quarto periodo. Nel mezzo tante iniziative sbagliate e nervosismo. Per lui 16 punti con 5/18 al tiro in due partite. E ieri anche 0/2 ai liberi.

Pascolo 6,5. Dada ha dato tutto ed è stato anche efficace coi suoi canestri di rapina, le sue incursioni e le sue palle recuperate. Con 22 ha la seconda miglior valutazione dei foelivesi; 8 rimbalzi e 67% al tiro. Un esempio.

Magro 6. Pochissimo servito, si fa ricordare per il canestro allo scadere del primo quarto. Tre rimbalzi e un assist in 14’15’’.

Pollone 6. Lotta fino alla fine alla testa dei suoi compagni in attacco e in difesa con le energie che una partita e un avversario così gli concedono. La sua terza bomba a inizio quarto periodo (63-72) sembra ridare ossigeno e speranza; 31 minuti, 3 rimbalzi, 2 assist e tanto lavoro sporco (12 di valutazione).

Radonjic 5,5. Avrebbe potuto e dovuto prendersi qualche responsabilità offensiva in più, invece in 23’ tira sei volte con il 33%. Difende, conquista 6 rimbalzi, incita e chiama la folla. Fosse un po’ più egoista...

Stefano Benzoni