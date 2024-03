Le pagelle. Zampini super, serata in ombra per Allen

Allen 5,5. Dal primo tiro che si prende – una bomba affrettata e da marcato – si capisce che non sarà la sua serata. Un bel gioco da tre punti nel primo quarto, un canestro e due liberi nel secondo per 9 punti in 15’ nella prima metà. Poi gioca poco più di 4’30’’ nel terzo quarto sbaglia un floater facile, esce e non rientra causa un problemino a un ginocchio. Diciamo riposo precauzionale. Si fa anche stoppare da Sabatino in contropiede, non da lui.

Cinciarini 7. Solito Cincia: puntuale, preciso, esperto, esiziale (per gli avversari), tecnico, sorprendente. 8 punti in 9’ con 2/2 da tre nella prima metà, chiude anche con due assist, belli, entrambi a Pascolo.

Valentini 5,5. Non una delle migliori giornate dal suo rientro. Non segna mai da due, da tre e fatica anche in fase di costruzione; -5 il suo plus-minus.

Zampini 8. Prestazione totale e quasi in scioltezza: in poco più di 18 minuti 12 punti con l’83% dal campo, 7 assist (tutti nella prima metà gara), 5 rimbalzi, un recupero, nessuna persa. È l’uomo che svolta la gara per l’Unieuro. Determinante.

Tassone 6. Prestazione sufficiente. Gioca con impegno, sbaglia la prima bomba da libero che si prende, ma non la seconda. Nel finale sbaglia un libero.

Johnson 7. Segna i primi 7 punti dell’attacco forlivese e chiude il primo quarto con 9. Poi si ferma nel secondo (solo 1 punto), nel terzo si riaccende (3 punti) e nel quarto (6) è uno di quelli che chiude la partita. Anche 6 rimbalzi e 3 assist ed il 70% da due.

Pascolo 6,5. Fatica nella prima metà, ma fa sempre qualcosa di utile (4 rimbalzi e 2 assist). Poi nel terzo e quarto periodo torna incisivo anche in attacco, grazie anche ai due assist di Cinciarini. In difesa paga dazio contro Magro più grosso e potente di lui, ma è sempre nel vivo del match, oltre che secondo miglior rimbalzista forlivese con 7.

Zilli 5,5. Segna un bel canestro in post basso 1 contro 1 contro Magro che potrebbe diventare presto suo compagno di squadra, per il resto fatica, anche se l’impegno non manca. Gioca solo 13’, i suoi soliti.

Pollone 6,5. Tira poco e segna di conseguenza, ma è sempre prezioso in difesa, in costruzione, nelle piccole cose (2 assist) ed è anche il miglior rimbalzista della squadra con 8 palloni catturati. Chiude con un plus-minus a -3, un’eccezione.

Radonjic 6. Prima metà gara viva ma senza note statistiche, poi nel quarto periodo s’accende e segna due bombe di fila per il +20. Anche 4 rimbalzi.

