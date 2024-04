Le parole della vigilia: Paolo Betti. "Ci siamo allenati bene»

È il giorno del derby e in casa ‘Note di Siena’ la presentazione è come al solito affidata a coach Paolo Betti (nella foto). "Ci siamo allenati bene e con intensità – le parole dell’ex allenatore di Castelfiorentino -. Sappiamo che stasera è una partita importante per tanti motivi, primo tra tutti perché vogliamo centrare il secondo posto in classifica". Mancano infatti appena 80 minuti al termine della poule promozione di serie C e la squadra biancoverde per essere certa di concludere la seconda fase della stagione alle spalle dei gialloverdi deve vincere almeno una delle due gare restanti per evitare di essere superata da San Vincenzo, attuale terza e sicuramente avversaria della semifinale playoff. "Come si affronta un derby? Dobbiamo cercare di giocare per migliorarsi ed evitare gli errori dell’andata. E’ importante per il nostro processo di crescita aggiungere sempre qualcosa in più. Questo è sicuramente è un bel banco di prova e servirà grande concentrazione da parte della squadra". Impossibile non parlare della gara del PalaOrlandi, dominata fin dai primi possessi da Ondo Mengue e compagni che tennero la Mens Sana ad appena 41 punti. "Sappiamo che difensivamente all’andata abbiamo tenuto, senza mai mollare ma abbiamo fatto troppa fatica in attacco, come è stato direi piuttosto evidente. Stavolta dobbiamo provare a migliorare soprattutto in quell’aspetto anche se contro una squadra così non sarà facile". Infine sul pubblico che come avvenuto anche per le stracittadine della passata stagione, si preannuncia di quelli importanti. "Pensare, in serie C, di giocare con una cornice notevole come quella che sembra ci possa essere è incredibile" ha concluso Betti che dopo il successo di San Vincenzo coniò l’ormai celebre frase "siamo una squadra di serie C con dei tifosi di serie A".

Guido De Leo