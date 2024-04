Le parole della vigilia: Riccardo Riccardini. "Ripartiamo dalla difesa»

Allungare la striscia di successi consecutivi e chiudere con una giornata di anticipo il discorso relativo al primo posto nella griglia playoff (matematicamente sicuro in caso di vittoria). Questo l’obiettivo del Vismederi Costone in vista del derby del PalaEstra. La squadra di coach Maurizio Tozzi parte con un vantaggio considerevole, se si pensa al +22 dell’andata, ma non vuole concedere sconti né tantomeno abbassare la guardia di fronte alla Mens Sana "diretta inseguitrice – si legge così nella nota diffusa dal Costone per presentare il match -, consapevole del fatto che ribaltare il punteggio dell’andata significherebbe riportarsi al comando della classifica". "Quello che stiamo vivendo è un periodo positivo e sicuramente vogliamo continuare questa striscia". Così Riccardo Riccardini (nella foto), viceallenatore gialloverde che, come consuetudine in casa Costone, ha parlato alla vigilia dell’incontro. "Evidentemente, non sarà una sfida banale – ha spiegato ancora Riccardini –. Intanto parliamo di un derby che si giocherà in una cornice di pubblico speciale. Inoltre, sappiamo che si tratta di un incrocio tra due squadre che giocheranno i playoff, cosa che dà l’idea dell’alto livello che ci dobbiamo aspettare da questo incrocio. Conosciamo le qualità della Mens Sana – ha aggiunto l’allenatore in seconda del Vismederi –, squadra che abbiamo già affrontato all’andata. Se vogliamo bissare il successo sarà necessario ripartire dalla difesa che siamo riusciti a sfoggiare al PalaOrlandi, dopodiché il resto verrà da sé. I ragazzi stanno bene – ha concluso infine Riccardini –, sia fisicamente che a livello di umore. Giocheremo il secondo derby stagionale e l’obiettivo non è solo quello di raccogliere altri due punti, ma è anche quello di regalare un’altra soddisfazione ai nostri sostenitori".

AF