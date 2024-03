Le partite del weekend: il Bologna 2016 di Lunghini a San Bonifacio. New Flying Balls, il derby per ripartire

Tornano finalmente a Ozzano i New Flying Balls, che a un mese dall’ultima apparizione casalinga riceveranno Ravenna alle 20,30 per provare a disincagliarsi dal terzultimo posto nel girone B di serie B: l’auspicio è che l’aria di derby possa galvanizzare un gruppo che manca ancora di continuità.

Ultima di andata invece sui campi del gironcino play-in Silver di Interregionale, con gli occhi puntati sul Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, squadra più in forma del momento grazie alle tre vittorie consecutive che hanno portato in poche settimane i rossoblù dall’ultimo al primo posto nel raggruppamento. Oggi alle 20,30 i bolognesi saranno al PalaFerroli di San Bonifacio per una sfida che potrebbe riscrivere la classifica e far aumentare le chance di un posto fra le prime due che andranno a giocarsi i playoff. Non è da meno, ma reduce da un trend di una vittoria e 2 sconfitte, l’altra capolista Olimpia Castello di coach Giordani, che oggi alle 19,30 farà visita alla parigrado Unica Bergamo per restare ancorata al sogno playoff.

Solito ricco menù sui campi della Divisione Regionale 1, con l’attesissimo big match di giornata riservato alle prime due della classe: nel girone A oggi alle 19,30 si sfidano la regina Audace Bombers e l’inseguitrice Giardini Margherita, staccata di due lunghezze e coi ‘bombers’ che devono difendere il +4 dell’andata. Guarda con interesse alla sfida la Vis Persiceto, terza, che domani alle 18 riceverà Castel Maggiore per il derby della Bassa. Nel girone B turno da non sottovalutare per la leader Budrio, oggi alle 20,30 sul parquet dei Raggisolaris Faenza, con un occhio alla vicecapolista Argenta.

g. g.