LE PROSSIME RIVALI. Fidenza e Montebelluna nel tabellone estense

Sarà la Gardonese l’avversaria al primo turno playoff per la Ferrara Basket di coach Benedetto: i bresciani hanno sbancato il campo della Sangiorgese (68-71) grazie a un break di 12-1 negli ultimi tre minuti di gioco. Ferrara avrà il fattore campo a favore, la serie partirà mercoledì 8 maggio alla Bondi Arena con palla a due alle 20.30, e proseguirà poi a Gardone domenica 12 alle 18; per l’eventuale gara 3 si tornerà a palasport cittadino mercoledì 15 di nuovo alle 20.30. Sulla carta forse l’accoppiamento peggiore per i biancazzurri, che hanno sofferto i prossimi avversari in entrambe le gare giocate nel Play-In.

Gli altri accoppiamenti vedono Sangiorgese-Bluorobica Bergamo, Fidenza-Montebelluna e Bergamo Basket-Pizzighettone. In caso di passaggio del turno Ferrara incrocerebbe la vincente della serie tra Fidenza e Montebelluna in semifinale.