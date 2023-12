Le trattative. Pierini: "L’Attila Junior cerca sul mercato un’ala-grande»

"Stavolta a fare la differenza è stata la nostra voglia di vincere, oltreché tanta determinazione e grinta. Tuttavia, a livello difensivo, c’è ancora molto da correggere perché non si possono subire 81 punti in casa". È felice ma non vuole abbassare la guardia Giuseppe Pierini (foto), presidente dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo la vittoria 86-81 contro Amatori Pescara, nella 14ª giornata di serie B Interregionale. Un bel sospiro di sollievo per i portorecanatesi, che avevano infilato una lunga scia di sconfitte. "Con la pausa natalizia – aggiunge – speriamo che qualcosa cambi, purtroppo siamo sempre esausti per gli infortuni e serve un nuovo giocatore. Non a caso, nell’ultimo quarto arriviamo col fiato corto e facciamo la metà dei punti. Conosciamo i nostri punti deboli e dobbiamo rivederli al più presto, prendendo accorgimenti. È stato importante ritornare alla vittoria sotto l’aspetto mentale, non era facile in quanto Amatori Pescara era la quinta in classifica. Questa è l’ennesima dimostrazione che, se vogliamo, possiamo vincere con chiunque". Dopo il riposo, l’Attila Junior Basket tornerà in campo il 7 gennaio contro la Virtus Civitanova. "Per quella data – conclude Pierini – abbiamo l’obiettivo di ufficializzare la nuova ala-grande, malgrado non sia ora facile trovare un giocatore di valore. Intanto, i ragazzi lavoreranno sodo per cercare di raggiungere nuovi e più congeniali obiettivi".