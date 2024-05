L’E-Work a caccia di un play

Sarà una E-Work davvero giovane quella che si presenterà alla sua quarta stagione in serie A1. La dirigenza sta cercando Emilie Brzonova, playguardia del 2006 di nazionalità ceca ma italiana di formazione (ha partecipato all’ultimo Europeo Under 18 con la Repubblica Ceca), nell’ultima stagione in serie A2 alla Stella Azzurra Roma. Un profilo che si sposa con la nuova filosofia della società che vede almeno la metà del roster con atlete nate dal 2004 in giù. Con questo innesto sarebbe completata la panchina che vedrebbe Porcu come vice play, Brzonova, Edokpaigbe, che potrebbe però pensare ad una esperienza nel college nel campionato NCAA, Grande, convocata nella nazionale Green Team e vicina al rinnovo del prestito, e Fantini, praticamente già tesserata e reduce dalla stagione in A2 con il Basket Roma.

Maggiori incognite ci sono nel quintetto titolare, dove verranno fatte scommesse visto anche il budget ridotto di circa il 30% rispetto a quello della scorsa stagione. La play titolare sarà statunitense, probabilmente una rookie, la guardia Franceschelli e l’ala piccola la francese Roumy. Come ala grande arriverà una comunitaria e gli occhi sono puntati su due giocatrici tedesche dell’Under 18, entrambe del 2005. Annika Soltau, in questa stagione a Friburgo e buona realizzatrice, prima opzione della società faentina, ed Emmanuela Djuela, tesserata per il Tus Lichterfelde, giocatrice di maggiore impatto fisico. La pivot sarà una USA. Anche per la prossima stagione l’obiettivo sarà la salvezza e sarà ancora più difficile da raggiungere visto che Battipaglia si rinforzerà e Castelnuovo Sotto, ad un passo dalla promozione dall’A2, costruirà una buona squadra, ma a venire incontro a Faenza potrebbero essere le defezioni di alcune società, che potrebbe far abbassare le retrocessioni da tre ad una.

l.d.f.