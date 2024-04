L’E-Work cerca Oxygen . E si prepara ai playout

Ultimo appuntamento al PalaBubani prima del gran ballo dei playout che inizierà il 28 aprile proprio sul campo faentino. L’E-Work ospita oggi alle 20.30 l’Oxygen Roma, in corsa per un posto nei playoff, e anche stasera le speranze di vittoria sono ridotte al minimo, ma sarà un test importante per arrivare pronti agli spareggi salvezza. La buona notizia è che il problema muscolare di Dixon è quasi risolto, con la giocatrice che è guarita più in fretta dei tempi stimati, e potrebbe giocare qualche minuto. Vista l’importanza che ha nel gioco delle faentine, verranno fatte tutte le valutazioni necessarie per evitare che possa avere ricadute e soltanto all’ultimo coach Seletti deciderà se impiegarla. "È chiaro che le ultime due gare di regular season le utilizzeremo per prepararci ai playout – spiega coach Paolo Seletti – provando alcune novità tattiche difensive e offensive. Con Sesto San Giovanni mi è piaciuto l’atteggiamento delle ragazze che hanno giocato con il giusto spirito nonostante fossimo in emergenza". Per ottenere la quinta vittoria in campionato servirà però la migliore E-Work, perché Roma sta attraversando un momento positivo grazie anche ad un roster di altissimo livello. "L’Oxygen ha un ottimo organico e grazie anche al calo che stanno avendo Sassari e San Martino di Lupari è rientrata in corsa per i playoff. Sta infatti scalando la classifica grazie all’enorme talento e alla grande qualità che ha nelle sue giocatrici. Romeo è una play di grande livello come Kalou (nominata migliore giocatrice dell’A1 del mese di marzo; ndr) poi c’è Czukor, che è una guardia molto tecnica, e sotto canestro hanno Dongue, devastante fisicamente, mentre dalla panchina Natali porta un ottimo contributo".

Luca Del Favero