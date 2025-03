L’E-Work è ai playoff: "Per noi è un capolavoro"

"Abbiamo compiuto un capolavoro inimmaginabile e non riesco a descrivere le emozioni che sto provando". Non può che essere orgoglioso Mario Fermi per la conquista dei playoff da parte della sua E-Work, traguardo arrivato matematicamente mercoledì sera grazie alla vittoria di Campobasso su Brescia, che nessuno si sarebbe mai immaginato in estate. Ieri mattina la squadra ha trovato al PalaBubani uno striscione di ringraziamento da parte dei tifosi, a testimonianza di quanto sono entrate nei loro cuori. "Vorrei sottolineare che ci siamo salvati per la prima volta da quando siamo in A1 senza dover disputare i playout – continua il presidente – ma quest’anno salvarsi voleva dire partecipare ai playoff e quindi è arrivato un risultato storico che a Faenza mancava dalla stagione 2011/12 quando li conquistò il Club Atletico. Molti addetti ai lavori hanno detto che abbiamo vinto lo scudetto morale ed hanno ragione. La nostra stagione deve essere da esempio per il movimento della pallacanestro femminile, in enorme crisi da alcuni anni, perché abbiamo dimostrato che con la squadra più giovane del campionato e con uno staff di altissimo livello si possono portare avanti progetti importanti anche spendendo poco. Siamo nati nel 2015 e per il nostro decimo compleanno ci siamo fatti un bel regalo e lo abbiamo fatto a Faenza e ai tifosi. Il fatto di essere considerati da tutti già retrocessi in estate ha aumentato i nostri stimoli e sicuramente aver indovinato le straniere è stato fondamentale, ma il merito è del gruppo che è il migliore dal lato umano da quando siamo in A1. Complimenti all’allenatore Seletti e al suo staff senza dubbio i migliori d’Italia per quello che hanno ottenuto con le risorse che avevano: con loro è iniziato un progetto nuovo due anni e sono già arrivati i frutti".

L’E-Work ha dovuto anche affrontare molti imprevisti, come gli infortuni di Reichter e Parzenska a febbraio che però non hanno fermato la marcia, perché nelle ultime sette gare le faentine ne hanno vinte cinque. "Perdere due straniere del quintetto titolare per la rottura del legamento crociato in dieci giorni poteva essere un colpo terribile e invece le ragazze hanno reagito vincendo addirittura in casa di Sesto San Giovanni. Ora ci godiamo le ultime tre giornate di campionato e i playoff poi penseremo al futuro". Altro punto di forza è il settore giovanile. "Mercoledì è stata la giornata perfetta: è arrivata la convocazione di Caterina Ciuffoli nella nazionale Under 18, l’Under 19 ha vinto la finale regionale d’andata in casa delle Sisters Modena (mercoledì alle 18.30 al PalaBubani ci sarà il ritorno, ndr) e la sera c’è stata la qualificazione ai playoff matematica". Adesso però ci sono altre tre gare da giocare e l’E-Work potrebbe addirittura chiudere al quinto posto, anche se il settimo sembra il più probabile. "Domenica giocheremo in casa con San Martino di Lupari, e vorrei un PalaBubani pieno di tifosi. Organizzeremo qualcosa per celebrare la salvezza e i playoff, ma la vera festa sarà a stagione conclusa".

Luca Del Favero