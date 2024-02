L’E-Work ritorna in campo. Domenica viaggio a Venezia

Riparte dalla Laguna il campionato dell’E-Work. Le faentine sono rimaste ferme due settimane a causa degli impegni delle nazionali e della Coppa Italia, vinta da Schio ai danni di Venezia. Sarà quindi una Reyer molto arrabbiata quella che ospiterà domenica alle 18 l’E-Work, ma il vero obiettivo della squadra di Seletti è arrivare pronta alla trasferta di domenica 3 marzo a Battipaglia, dove in palio ci saranno punti pesanti. La classifica per le romagnole è comunque ormai scritta e infatti chiuderanno all’11° posto affrontando Milano al primo turno dei playout, sconfitta domenica scorsa a Brescia nell’unico match della quarta giornata disputatosi: le altre gare di quel turno sono in calendario nel week end.

Durante la pausa, l’E-Work non ha potuto contare su Niemojewska per qualche giorno, impegnata nel raduno della nazionale polacca, e per mantenere il ritmo partita ha giocato un’amichevole a Sesto San Giovanni che ha soddisfatto staff e dirigenza. Ora bisognerà vedere quale sarà lo spirito delle faentine sul campo della capolista Venezia, battuta soltanto una volta in campionato e cresciuta nettamente rispetto al match d’andata vinto al PalaBubani all’ultimo secondo con un canestro di Kuier.

L’obiettivo dell’E-Work è provare a tenere testa alle avversarie il più a lungo possibile, impresa però che pare piuttosto dura. In caso di una netta sconfitta, la mente sarà già rivolta a Battipaglia e dunque qualche energia potrebbe venire risparmiata. C’è intanto curiosità nel vedere quando e come si muoveranno le campane sul mercato per rinforzarsi in vista dei playout: la dirigenza non ha alcuna fretta, dato che i tesseramenti ordinari scadono il 28 febbraio poi ci sarà la finestra di mercato suppletiva dall’1 marzo al 19 aprile ovvero fino al venerdì prima dell’ultima giornata. Battipaglia e Milano dovrebbero entrambe acquistare pedine importanti per provare a salvarsi. Intanto è ufficiale lo spostamento della partita di campionato tra E-Work e Campobasso che si giocherà domenica 24 marzo alle 18 al PalaBubani e non il sabato sera. Una decisione presa per evitare la concomitanza con il match tra i Blacks e Jesi, anticipato a sabato 23 alle 20.30 al PalaCattani.

Luca Del Favero