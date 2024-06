L’E-Work sceglie Fantini: "Sono qui per migliorare"

Una giovane in rampa di lancio che cerca la consacrazione a Faenza. L’E-Work ha ufficializzato la pivot Martina Fantini, uno dei due acquisti già messi a segno insieme alla guardia francese Sara Roumy. Fantini, pivot toscana classe 2005 di 192 cm, è reduce dal campionato di A2 con il Basket Roma con cui è retrocessa, ma della squadra capitolina è stata la migliore con 12 punti di media e 8 rimbalzi. Prestazioni che le sono valse la chiamata nella nazionale sperimentale, mentre ad agosto disputerà l’Europeo Under 18. Con la maglia faentina debutterà in serie A1. "Conoscevo Seletti già da quando allenava a Costa Masnaga – spiega Fantini – e pur in passato abbiamo avuto qualche ma sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla sua chiamata perchè non me l’aspettavo. Il campionato di A1 è una realtà nuova e il mio obiettivo è lavorare per migliorare tanto, mettendomi alla prova con giocatrici di maggior esperienza da cui ho molto da imparare". Fantini si aggiunge a Franceschelli, Porcu e Roumy, ma sul fronte mercato arrivano brutte notizie: l’ala grande tedesca Annika Soltau ha rifiutato la proposta di Faenza preferendo una squadra di Eurocup, mentre Edokpaigbe pare propensa ad iniziare un’avventura nel college NCAA. Resta invece aperta la trattativa con la playguardia Emilie Brzonova, ex Stella Azzurra Roma e il rinnovo del prestito di Francesca Grande. Si lavora anche per una play e una pivot statunitensi, entrambe debuttanti.

Luca Del Favero