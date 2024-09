L’E-Work sfida i pronostici . Sabato debutto con Brescia

Un campionato di sofferenza, ma che sarà vissuto con lo spirito giusto. Questo è ciò che hanno detto le quattro amichevoli della preseason dell’E-Work, nelle quali si è visto che la squadra dovrà lottare per evitare l’unica retrocessione come è sempre stato chiaro, ma che lo farà a testa alta.

Molti addetti ai lavori vedono le faentine come ultima formazione in un ranking che ha le irraggiungibili Venezia e Schio come prime della classe, seguite da Sesto San Giovanni, Campobasso, San Martino di Lupari, Sassari, Brescia, Battipaglia, Castelnuovo Scrivia e Villafranca, che si gioca il ruolo di Cenerentola con l’E-Work.

Una griglia di partenza che può essere veritiera, ma non bisogna dimenticare che le faentine non hanno mai giocato al completo nella preseason e anche sabato a Genova contro Brescia nel debutto in campionato, dovranno fare a meno di Jakpa e probabilmente di Porcu. La squadra è giovane e ha dei limiti e di sicuro il termometro saranno le straniere che dovranno garantire punti ed essere l’asse portante.

A cominciare da Roumy in fase offensiva, da Fondren in regia e dalla sostanza che sotto canestro dovranno garantire Jackson e Reichert, ma questo si sapeva già ad agosto, come era nota la qualità e la ovvia inesperienza delle tante giovani alla prima vota in A1, anche se le senatrici Porcu e Franceschelli, daranno loro una mano a rendere il salto più morbido possibile.

Quello che ha ben impressionato è stato l’atteggiamento di un gruppo che sta metabolizzando il gioco di Seletti basato su invenzioni individuali, aspetto tattico subito bocciato lo scorso anno, dopo che le giocatrici avevano mostrato di non saperlo interpretare.

I tifosi possono stare sereni: la squadra darà sempre tutto e magari ci saranno dei ‘trentelli’ subiti come quello di domenica con Campobasso, ma la voglia di lottare non mancherà mai e questa è già un più che valido motivo per fare l’abbonamento.

Luca Del Favero