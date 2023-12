L’E-Work torna sul mercato. Edokpaigbe, il futuro è suo

E adesso urge correre ai ripari. L’E-Work vista a Ragusa è stata senza dubbio la peggiore della stagione per atteggiamento mostrato: un comportamento inammissibile per una squadra che vuole salvarsi, come è stato inammissibile non difendere in molti momenti della gara. La situazione è complicata, perché la squadra ha confermato di avere enormi limiti, ma per fortuna c’è il regolamento a venirle incontro. I prossimi quattro mesi saranno infatti una preparazione ai playout dove l’E-Work sarà insieme Brescia, Milano e Battipaglia: di queste quattro soltanto una scenderà in A2. Attenzione però a quello che accadrà ad aprile, perché si dice che Battipaglia stia pensando ad un paio di giocatrici straniere di valore in vista dei playout (la società ha disponibilità economiche) e anche Milano sta facendo un restyling del pacchetto straniere. E l’E-Work? Anche lei è sul mercato. La dirigenza sta cercando una comunitaria che possa dare un maggiore contributo in termini di leadership e in fase offensiva ovvero una giocatrice che possa spezzare l’inerzia del match quando occorre. Nel caso dovesse arrivare, se ne dovrebbe andare una delle quattro straniere attuali e ovviamente l’eventuale taglio dipenderebbe dal ruolo della nuova giocatrice.

A livello regolamentare una squadra può avere quattro straniere con al massimo due extracomunitarie e dunque Faenza potrebbe anche propendere per avere tre comunitarie e una Usa. La scelta del profilo non è facile, visto che qualcosa manca in ogni reparto e che il roster è troppo corto, ma la sensazione è che l’unico spot completo sia quello di ala piccola. Probabilmente la soluzione migliore sarebbe una playguardia che possa alternarsi in cabina di regia con Peresson e il taglio di Booker. La speranza è che la nuova arrivata possa debuttare domenica 14 con Brescia. Ovviamente occorre anche che tutta la squadra reagisca, perché altrimenti potrebbe venire anche Taurasi che non cambierebbe lo scenario. L’E-Work non scenderà in campo nel week end nell’ultima di andata (deve riposare) e chiuderà con tutta probabilità all’11° posto e con un magro bottino di due sole vittorie. Posizione che potrebbe portarla a trovare giovedì 4 gennaio nel primo turno di Coppa Italia ancora Ragusa. Tra tante note stonate c’è però Edokpaigbe a far sorridere: la guardia 18enne si sta meritando minuti anche nella massima serie (in B è la miglior marcatrice della squadra e fuori categoria per quel campionato) dando sicurezza a coach Seletti che la sta spesso premiando.

Luca Del Favero