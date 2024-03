L’effetto della Final Four. Trapani, via Parente: ecco Diana

La grande delusa della Coppa Italia di Roma, inevitabilmente, è Trapani. La compagine siciliana, capolista indiscussa del girone Verde e grande favorita per la promozione in massima serie, è stata eliminata dalla rassegna già in semifinale, cadendo malamente contro la Fortitudo Bologna. Sconfitta che è addirittura costata il posto a coach Daniele Parente (foto sopra), esonerato dal vulcanico presidente Valerio Antonini nelle ore successive al match.

Al di là della Coppa, Trapani ha perso altre tre partite in stagione: una (ininfluente) in Supercoppa a settembre e due in campionato. Al punto che anche il sindacato allenatori (Usap), pur sottolineando libertà e insindacabilità delle scelte della proprietà, ha espresso la sua solidarietà a Daniele Parente. Gli Sharks, ad ogni modo, hanno già individuato il sostituto, puntando su Andrea Diana (foto in basso a sinistra), ex Brescia e Verona visto negli ultimi campionati come assistente di Sergio Scariolo alla Virtus Bologna. Diana torna in A2 dopo l’esperienza di Verona (nel 2020 stagione interrotta dal Covid, esonero nel 2021) e dopo la promozione con Brescia.

Nei giorni scorsi la panchina siciliana era stata accostata a grandissimi nomi: una testata locale ha riportato addirittura un tentativo per convincere Sasha Djordjevic, ex Virtus, ora ct della Cina. Circolavano anche le ipotesi di Simone Pianigiani (ex ct azzurro) e Jasmin Repesa. Chiaro segnale – l’ennesimo – che comunque Trapani punta subito alla promozione. Se Forlì arriverà prima, però, non la incontrerà mai.

Per una panchina che ‘salta’, un’altra che resta solida. Cantù, reduce da tre ko consecutivi in campionato ed eliminata propio da Forlì in semifinale, ha confermato la fiducia a coach Devis Cagnardi.

