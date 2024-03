Legends di Carrara cercano la salvezza contro Rosignano

Potrebbe arrivare sul parquet di Rosignano la salvezza dei Legends che questo pomeriggio giocano l’11ª e terzultima giornata di ritorno della Divisione regionale 1. "Mancano tre partite, due fuori e una in casa, e a noi bastano due punti, da dovunque vengano – dice coach Antonio Fiorani – a Rosignano sarà dura, è una bella squadra, ma all’andata abbiamo vinto bene (75-66, ndr). C’è una certa pressione ma in campionato c’è anche molto equilibrio, basta poco per vincere ma anche per perdere. Tutte le partite sono aperte, ma se giochi male perdi".

Per la trasferta di Rosignano, Fiorani recupera Benfatto, è in forse Borghini, ma sicuramente non ci saranno Falconi e Lorenzo Diamanti. Il Rosignano è in lotta per la leadership del girone (a due punti dalla vetta), in classifica occupa la seconda posizione, a quota 30 (15 vittorie e 6 sconfitte) e ha di gran lunga l’attacco più prolifico del girone (con 1657 punti realizzati, la media è di 78,9 punti a partita), mentre la difesa non è tra le più solide con 1485 punti subiti (media 70,7 a partita). I Legends sono settimi a quota 22 (11 vittorie e 10 sconfitte), hanno realizzato 300 punti in meno degli avversari (1357), ma ne hanno subiti anche molti meno (1327). In caso di sconfitta i gialloviola si giocheranno la salvezza negli ultimi 80 minuti, negli scontri diretti con Viareggio e Invictus Livorno.

ma.mu.