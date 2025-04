Legends sorprendono Pescia: prima vittoria per la gestione Rossi nel campionato di basket

Prima vittoria della gestione Rossi per i Legends che alla Dogali capovolgono il pronostico e si impongono sul Pescia, seconda della classe, per 75-54 (parziali 25-18, 41-33, 58-50) nella gara valida per la 12ª giornata di ritorno del campionato di basket di Divisione regionale 1. I gialloviola partono bene, chiudono in vantaggio tutti i quarti (rispettivamente +7, +8 e +8), reggono l’urto dei pesciatini, insistono anche nell’ultima frazione (parziale 17-4) concedendo pochissimo in difesa (solo 4 punti in 10 minuti) e alla sirena è un inaspettato +21.

Per la formazione di Rossi (alla seconda partita sulla panchina nella veste di capo allenatore) è un successo che arriva dopo due sconfitte consecutive (Cerretese e Libertas Lucca) e che in classifica fa salire i carraresi a quota 28 punti e consente loro di restare ancora all’interno della griglia playoff. M è anche un avvio positivo del trittico che, dopo la seconda in classifica, metterà i gialloviola di fronte a Valdicornia e Rosignano, due squadre spigolose, per poi chiudere la prima fase contro il Pistoia.

Per i Legends, ancora in formazione rimaneggiata, vanno in doppia cifra Fontanelli, Donati e Christian Canciello (nella foto): il trio firma 46 dei 74 punti. Lo score: Benfatto 3, Borghini 9, Donati 17, Fontanelli 15, Leonardi, Canciello 14, Tongiani 9, Ferla 8, Donnini.

ma.mu.