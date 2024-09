L’evento. Al Modigliani Forum anche Cantù-Orzinuovi

La stagione 2024/25 parte a tutti gli effetti con la Supercoppa Lnp, primo torneo ufficiale della nuova annata. Al Modigliani Forum di Livorno, tra oggi e domani, si assegnano i trofei per la serie A2 e la B, con la disputa delle rispettive Final Four.

Ad aprire la rassegna sarà, alle ore 14, la prima semifinale che opporrà Cantù alla ‘nuova’ Orzinuovi. Da una parte la squadra allenata da coach Brienza, ricca di talento ed esperienza (Tyrus McGee il fiore all’occhiello del roster), alla caccia del tanto agognato ritorno in massima serie. Tra le fila dei brianzoli milita anche Fabio Valentini, reduce da un biennio in maglia forlivese. Orzinuovi, invece, dopo il ‘trasferimento’ da Treviglio, ha ereditato il blocco torinese (coach Ciani, Pepe, Guariglia e Vencato) pronta a disputare un campionato ad alta quota. Domani alle 20 la finale: sarà un lombarda contro un’emiliano-romagnola (Forlì e Fortitudo in campo alle 18.30).

A intervallare le due semifinali, come detto, ci saranno i confronti tra le formazioni di serie B. La cadetteria aprirà infatti alle 16.15 col match che opporrà gli Herons di Montecatini a Roseto, mentre alle 20.45 i padroni di casa della Pielle Livorno se la vedranno con Ruvo di Puglia. La finale, in questo caso, si giocherà domani alle ore 17.15.

La Supercoppa 2024 che sarà trasmessa in streaming sul portale Lnp Pass, con accesso per gli abbonati: diretta integrale della manifestazione, sia per le partite di A2 che di B. Per chi invece sarà al Modigliani Forum, è possibile acquistare i biglietti tramite prevendita online su Ticketmaster oppure direttamente al botteghino del palasport livornese. Tre i settori in vendita (Parterre, Tribuna numerata, Curva non numerata), anche in abbonamento per i due giorni.

Non resta dunque che attendere il verdetto del campo per capire chi succederà a Trapani nell’albo d’oro della Supercoppa. I siciliani, oggi in serie A, si imposero a Montecatini su Treviglio per 83-67, con Matteo Imbrò nominato mvp della rassegna. Nel 2022, invece, nella Final Four dell’Unieuro Arena di Forlì ad imporsi fu la Vanoli Cremona di coach Demis Cavina (71-67 su San Severo), che poi, a fine stagione, strappò la promozione proprio ai danni dell’Unieuro. Biancorossi che, a loro volta, hanno conquistato soltanto una finale (nel 2020, persa contro Scafati). La rivale di oggi, la Fortitudo, ha alzato il trofeo ben due volte, nel 2016 e nel 2018.

Simone Casadei