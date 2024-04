L’evento degli Herons al cinema teatro Imperiale. Domani è il giorno di Meneghin

’Staccare’ dal parquet per ricaricare le pile in vista dei playoff. Domani sarà infatti il grande giorno della terza edizione del "Team Experience" degli Herons, che quest’anno la dirigenza termale ha deciso di aprire a tutta la comunità montecatinese: non più un evento riservato a tesserati, collaboratori, soci e titolari delle aziende partner del progetto Herons ma un’occasione a tutti i cittadini e tifosi di vivere un pomeriggio insieme alla grande famiglia rossoblù e di conoscere…Dino Meneghin. Già, perché il campionissimo della pallacanestro italiana e mondiale sarà l’ospite d’onore nonché il fulcro del pomeriggio al Cinema Teatro "Imperiale" di Montecatini Terme: dalle 17:30 verrà proiettato il docufilm "Dino Meneghin. Storia di una leggenda" del regista pesciatino Samuele Rossi e a seguire l’ex numero 11 di Pallacanestro Varese e Olimpia Milano sarà a disposizione non solo dei giocatori Herons ma di tutti i presenti, che potranno riempire la sala principale del cinema montecatinese fino ad esaurimento posti. Al centro del dibattito le curiosità e gli infiniti aneddoti della carriera del più grande giocatore italiano di tutti i tempi, quella che ogni sportivo potrebbe desiderare, ulteriormente impreziosita dall’inserimento nel 2003 nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, in poche parole l’Olimpo della pallacanestro mondiale. Un onore concesso finora a nessun altro cestista italiano nella storia del gioco. L’antipasto del "Team Experience" verrà offerto proprio in occasione dell’ultima giornata di campionato: sugli spalti del PalaTerme a seguire le gesta dei ragazzi di coach Federico Barsotti ci sarà infatti anche lo stesso Meneghin. Prima della palla a due la società del presidente Andrea Luchi consegnerà un riconoscimento al campione di Alano di Piave, per ringraziarlo della sua due giorni nella città delle terme. La presenza del "Dino Nazionale" è il regalo che gli Herons si fanno in vista dell’inizio dei playoff.