L’evento. E sarà gran festa con la Coppa

La giornata di oggi sarà anche l’occasione per i tifosi biancorossi per abbracciare la Coppa Italia vinta al PalaTiziano di Roma. Il primo appuntamento è già questa mattina quando, tra le ore 12 e le 13.30, all’Unieuro Arena sarà predisposto uno speciale set fotografico nel quale gli appassionati potranno scattarsi una foto col trofeo. Saranno presenti anche i giocatori e sarà aperto pure il corner merchandising, dove poter acquistare la canotta blu indossata nella manifestazione e la t-shirt celebrativa ‘Campioni’. Sarà prediposto un angolo in cui i tifosi potranno lasciare un breve messaggio raccontando le emozioni vissute nel weekend romano.

Tutto ciò sarà a disposizione anche dalle 19 fino a poco prima della palla a due, quando il trofeo farà capolino sul parquet per uno speciale giro di campo. Prima del momento clou finale, quando verranno scoperti tre stendardi celebrativi dei tre titoli vinti dalla Pallacanestro 2.015: la Coppa Italia 2016 di serie B, il campionato 2015/16 di serie B e, appunto, la recente Coppa Italia di A2. La cerimonia si svolgerà alla presenza di una rappresentanza delle società di basket del territorio.

s. c.