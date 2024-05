L’evento. Serata sponsor con la voce Sky. Geri De Rosa

Lo staff comunicazione e marketing della Benedetto XIV ha organizzato una serata speciale, dedicata ai suoi sponsor e... al gioco di squadra! Gli esponenti degli sponsor sono accorsi numerosi, per ascoltare gli ultimi aggiornamenti sulla squadra e sulle iniziative che coinvolgono lo staff societario.

“Muoviamo la rete” è andato in scena giovedì 9 maggio alla Baltur Arena, che è stata palcoscenico di un evento diverso dal consueto. Con l’aiuto di Daniele Toscano e Federico Mussini, la gara di tiro ha ribadito simpaticamente quanto gli sponsor presenti, ma non solo, siano parte integrante di un progetto, componenti essenziali di una squadra che funziona come tale.

Il tutto è stato arricchito dalla presenza di Geri De Rosa, voce del basket italiano su Sky Sport, che si è complimentato con la società biancorossa.