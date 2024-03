L’Halley a tutto gas: "Una prova di maturità"

La Halley Matelica si è presa con una prova di forza l’ottava vittoria consecutiva e, sbancando il PalaSupernova di Fiumicino, si è regalata il terzo successo su tre gare finora disputate nel Play in Gold. Una "tripletta" che consente ai ragazzi di coach Trullo di guidare ora la classifica provvisoria di questa fase, assieme a Bramante Pesaro e Virtus Roma, tutte appaiate a quota 12 punti. E domenica al palasport di Castelraimondo (ore 18) sarà di scena proprio la formazione capitolina della Virtus per un big match che si preannuncia molto spettacolare. Da verificare in questi giorni le condizioni di Alessandro Morgillo, uscito anzitempo dal campo di Fiumicino a causa di un infortunio muscolare. In ogni caso il tecnico è soddisfatto di come la squadra abbia saputo reagire all’uscita di scena di Morgillo: "Ci siamo adattati con quintetti più piccoli – ha spiegato coach Trullo –, loro hanno provato a mischiare le difese, ma non abbiamo mai perso la testa, leggendo abbastanza bene tutte le situazioni. Abbiamo mosso meglio la palla trovando ottimi tiri piedi a terra, poi alla fine siamo arrivati un po’ in debito di energie con le rotazioni così limitate, altrimenti forse avremmo potuto vincere con un divario maggiore. Ma non dimentichiamoci che giocavamo in casa di una delle maggiori pretendenti al salto di categoria, per cui non posso che essere molto contento. Quella di Fiumicino è stata una vittoria importantissima per noi, un successo che ci ha lanciato verso le prime posizioni di classifica".

Da sottolineare la grande prova di Gianpaolo Riccio che, con i 25 punti personali, è stato il miglior realizzatore della serata in terra laziale.

m. g.