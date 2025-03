L’Halley batte Cagliari e torna in vetta: "Ora speriamo di svuotare l’infermeria"

La Halley Matelica torna in vetta e batte pure la sfortuna. In Sardegna, infatti, i ragazzi di coach Antonio Trullo, privi degli infortunati Mentonelli ed Eliantonio, perdono pure Dieng per un problema alla caviglia, ma stringono i denti e nel finale riescono nell’impresa di espugnare il campo dell’Esperia Cagliari. Si tratta di un successo preziosissimo anche perché arriva nella giornata in cui scivolano la Carver Roma (a Porto Recanati) e la Italservice Pesaro (a Roma sponda Stella Ebk). Così la Halley è di nuovo prima in coabitazione con i pesaresi, ma con la differenza canestri colorata di biancorosso, e può pensare con serenità al match di domenica, in casa, contro la WeCom Viterbo che apre il girone di ritorno.

"Vincere a Cagliari – dice il tecnico Trullo – era importante e credo che, pur pagando alla lunga un po’ di stanchezza, siamo riusciti a centrare l’obiettivo con merito su un campo dove chi ha vinto ha sempre dovuto sudare. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanti tiri aperti, costruendone anche di buoni, però senza trovare il canestro. Ora confidiamo di recuperare Eliantonio a breve e speriamo che per Dieng non si tratti di nulla di grave. In ogni caso possiamo essere contenti per Musci che sta recuperando sempre più il ritmo partita dopo il lungo stop. Al di là di tutto, sono contento della trasferta in Sardegna, il risultato è positivo".

m. g.