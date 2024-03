L’Halley non si ferma più. Arriva la decima vittoria

HALLEY MATELICA

84

VALDICEPPO

67

HALLEY MATELICA: Provvidenza 8, Gubinelli ne, Mutombo, Morgillo 11, Carone 3, Mazzotti 18, Ciampaglia, Montefiori ne, Mentonelli 7, Riccio 11, Mariani 21, Musci 5. All. Trullo.

VALDICEPPO: Rimsa 12, Rosini ne, Bindocci 2, Bischetti 13, Speziali 6, Buscaroli 6, Meschini 16, Facciolà 1, Berardi, Rath 11, Rimolo ne. All. Filippetti.

Parziali: 25-15, 13-17, 23-21, 23-14, progressivi: 25-15, 38-32, 61-53, 84-67.

È già tempo di girone del ritorno nel Play in Gold e la Halley lo apre infilando la sua decima vittoria consecutiva. A Castelraimondo, infatti, batte la Sicoma Valdiceppo per il turno infrasettimanale, che anticipa il week end di pausa pasquale, e mantiene così la testa della classifica. Non è stato facile, però, piegare la squadra di coach Paolo Filippetti, a dispetto dell’ultimo posto occupato nel girone e l’esclusione anticipata dalla corsa play off. Il Valdiceppo, infatti, è rimasto sempre in partita. I ragazzi di coach Antonio Trullo ci hanno provato più di una volta a dare lo strappo al match – 25-13 al termine del primo quarto, 68-55 (+13, massimo vantaggio) in avvio di ultimo quarto – ma gli umbri sono riusciti a ricucire per rimanere alle calcagna degli avversari. Nella seconda frazione di gioco, a -4 minuti e 53 secondi dall’intervallo, gli ospiti hanno sfiorato l’aggancio, portandosi sul 29-28 con una "bomba" di Rath. E poi si sono riavvicinati nel terzo parziale sul 40-38. La Halley, tuttavia, è rimasta lucida e, alzando il ritmo nel finale, ha toccato il massimo vantaggio di 16 lunghezze prima con una tripla di Mazzotti (nella foto 78-62), poi con una "bomba" di Riccio (81-65), fino al +17 conclusivo firmato da un’altra tripla di Carone negli ultimi secondi della partita.

m. g.