Libertas Lucca trionfa contro Cerretese: vittoria decisiva in trasferta

Cerretese

63

Libertas

89

CERRETESE: Ticciati 17, Bianchi 3, Bellucci, Masoni 14, Barbetta 4, Martini 9, Camiciottoli 5, Pistolesi 1, Martinelli 6, Karsal 4. All.: Brotini.

LIBERTAS LUCCA: Magrini 15, Tonacci 7, Morello 18, Giusti 6, Donati 12, Mattei 4, Lorenzi 8, Fracassini 7, Piercecchi 2, Guidi 8, Rivi. All.: Piochi.

Arbitri: Tabarini di Pistoia e Ciabattini di Terranuova Bracciolini.

Note: parziali 18-24, 33-40, 42-71.

CERRETO GUIDI - Ancora una vittoria importante per la Libertas che riesce ad espugnare il parquet di Cerreto Guidi. Ottima partenza dei biancorossi che già nel primo quarto riescono a chiudere in avanti per 18-24. Nel secondo quarto ancora i ragazzi di Piochi sugli scudi e si va al riposo sul 33-40.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, la Libertas riesce ad allungare in maniera decisa ed anche il terzo quarto si chiude sul 42-71. Nell’ultimo c’è il controllo pieno del match da parte dei biancorossi che portano a casa questa vittoria.

"Un successo importante – ha commentato Piochi – , su un parquet molto difficile. Siamo riusciti ad andare avanti di dieci punti, nonostante i nostri avversari abbiano provato a rimanere nella nostra scia. Sono contento della prestazione dei ragazzi, perché si stanno impegnando molto e stiamo riuscendo a sfruttare tutte le occasioni. Adesso mancano tre partite alla fine della regular season e dobbiamo continuare a lavorare duro, per continuare a fare ancora meglio".

"Domenica – conclude il coach – ci aspetta un’altra trasferta difficile a Livorno con l’’Invictus che sta ancora lottando per la salvezza. Dovremo giocare nel miglior modo possibile, se vogliamo continuare il nostro cammino".

Alessia Lombardi