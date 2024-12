Serviva una vittoria, contro Piacenza la Libertas non ha fallito: 76-64

Livorno, 22 dicembre 2024 – Serviva una vittoria nello scontro salvezza al PalaMacchia contro l’Assigeco Piacenza e la Libertas Livorno non ha fallito, conquistando un successo mai veramente in discussione a partire dal secondo quarto. Una partita non bellissima per gli amaranto ma giocata nel modo giusto e controllata con relativa tranquillità, concedendo il vantaggio a Piacenza solo sul +5 a metà primo quarto. Dal secondo parziale in poi i padroni di casa mantengono sempre il vantaggio, non permettendo mai alla squadra di coach Manzo di prendere ritmo e rendersi veramente pericolosa.

Alla fine il tabellone recita 76-64 e il PalaMacchia amaranto può far festa. Un successo fondamentale che fa uscire dalla zona playout la Libertas e allontana in modo forse definitivo la zona retrocessione diretta. MVP della serata capitan Tommaso Fantoni autore di 12 punti con un ottimo 6/8 al tiro (male ai liberi 0/6) e 5 rimbalzi. Gli amaranto tirano bene da fuori (10/21) e distribuiscono bene i punti con altri tre giocatori in doppia cifra: Hooker, Banks e Filloy. Tra gli emiliani il miglior realizzatore è Bartoli con 16 punti, supportato solo da D’Almeida e Querci con 10. Adesso per Fantoni e compagni una settimana per preparare al meglio la complicata sfida contro l’Urania Milano dell’ex coach Pielle Cardani.

Tabellino

Libertas Livorno 1947 - UCC Assigeco Piacenza 76-64 (20-20, 19-10, 15-16, 22-18)

Libertas Livorno 1947: Tommaso Fantoni 12 (6/8, 0/0), Quinton Hooker 12 (2/8, 2/4), Adrian Banks 11 (1/4, 3/5), Ariel Filloy 10 (2/3, 2/5), Luca Tozzi 8 (2/4, 0/2), Gregorio Allinei 7 (0/1, 2/3), Francesco Fratto 6 (2/5, 0/0), Dorin Buca 4 (2/3, 0/0), Andrea Bargnesi 3 (0/1, 1/2), Nazzareno Italiano 3 (0/0, 0/0), Francesco Deri 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Dorin Buca 7) - Assist: 20 (Quinton Hooker, Adrian Banks, Ariel Filloy 4)

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 16 (6/8, 1/5), Ursulo D’almeida 10 (3/8, 0/0), Lorenzo Querci 10 (1/3, 2/5), Niccolo Filoni 9 (1/3, 2/3), Desonta Bradford 6 (3/7, 0/2), Federico Bonacini 5 (2/7, 0/2), Michele Serpilli 4 (0/3, 1/3), Nate Grimes 2 (1/6, 0/1), Omer Suljanovic 2 (1/1, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 40 12 + 28 (Nate Grimes 8) - Assist: 8 (Federico Bonacini 3)