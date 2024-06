Basket: Libertas, che peccato. Roseto si prende in volata gara-1

Roseto, 2 giugno 2024 - Il primo atto della finale playoff per l’A2 va a Roseto. La Libertas cade al PalaMaggetti 72-66. Peccato, perché per mezz’ora abbondante gli amaranto di coach Andreazza hanno spiegato basket, mettendo alle strette la prima della classe del girone B della regular season. Per poi arenarsi nel quarto quarto, subendo un parziale di 16-2 che sostanzialmente ha permesso agli abruzzesi di blindare gara-1.

STARTING FIVE RO: Mantzaris, Maiga, Durante, Guaiana, Klyuchnyk (all. Gramenzi) LL: Williams, Ricci, Allinei, Tozzi, Fantoni (all. Andreazza) Arbitri: Fiore di Pompei e Giovagnini di Torino

1QT (16-19) Prima bomba e primi punti per la Libertas con Leon Williams che punisce la scelta difensiva di Roseto. Risponde l’airone di Leopoli Klyuchnyk in allontanamento (2-3). Preziosismo di Durante in contropiede con Maiga che finalizza la giocata (4-3). Scarico intelligente di Tozzi per Fantoni che freddamente firma il 4-5. Si trovano da dio i piccoli in quintetto LL con Williams che ribalta dalla parte opposta per Greg Allinei che piazza la seconda tripla (4-8). Presentissimo Fantoni a rimbalzo che rattoppa l’air ball di Tozzi, primo allungo LL al 4’ (4-10). Sempre più protagonista Allinei in questo avvio col jumper dal mid range che vale il +8. Coach Gramenzi costretto quindi a spendere il primo time out. In uscita, è preziosa la schiacciata di Guaiana per gli abruzzesi (6-12). Gancetto di Klyuchnyk che vale il 4-0 di parziale in uscita di time out (8-12). Entrambe le squadre dispongono di rotazioni abbondanti, e dalla panchina arriva ancora una tripla per la LL col cecinese Fratto. A cui si aggiunge quella di Saccaggi per il 10-19. Ecco che arriva Mantzaris, il play greco talentuosissimo di Roseto, che spara la tripla del -6 e del -3 al 9’ (16-19).

2QT (30-37) Difese che prevalgono sugli attacchi in avvio di secondo quarto. Fino alla tripla con fallo di Santiangeli per Roseto, che torna avanti nel punteggio col libero sfruttato (20-19). Lotta senza quartiere sotto le plance con Fantoni che continua a giganteggiare sul pitturato, canestro con fallo che consente alla Libertas di tornare avanti al 15’ (22-24). Al 16’ canestro con fallo di Luca Tozzi, nuovo allungo sul +5 degli amaranto (22-27). Lo stesso lungo si ripete con uno splendido canestro in allontanamento (22-29). Roseto in attacco è in rottura prolungata e coach Gramenzi spende un altro time out. In uscita fallisce l’attacco di Thioune, e Ricci sul ribaltamento punisce con la tripla del +8 (24-32). Come nel primo quarto, torna a farsi vedere l’ellenico Mantzaris nel momento più duro dei suoi, e dal palleggio fredda la difesa amaranto con la tripla del 27-34. 1/2 per Thioune dalla lunetta che tiene agganciati Roseto alla partita prima dell’intervallo lungo. Ma Bargnesi riporta i suoi sul +7 con la tripla centrale in transizione che fa malissimo agli abruzzesi. Punteggio all’intervallo lungo: 30-37 Libertas.

3QT (47-57) Comincia da dove aveva finito nel terzo quarto la Libertas, che segna per prima anche in apertura di terzo quarto con Leon Williams. Roseto parimenti continua ad affidarsi al suo uomo squadra Mantzaris per la tripla del 35-41. Fantoni in posizione di play aggiunto fa danni alla difesa di Roseto, leggendo prima di tutti il taglio dentro di Tozzi (35-45). Massimo vantaggio sin qui della LL (+10), con Roseto in ambasce. Guaiana si inventa un canestro capolavoro con doppia hesitation, ad accorciare lo svantaggio a metà frazione (39-45). Klyuchnyk poi in allontanamento delizia dalla media (41-45). Amos Ricci non smette di essere determinante, con la tripla dall’angolo che riporta sulla Terra Roseto dopo un paio di minuiti di surplus (42-50). Torna sotto di dieci lunghezze alla mezz’ora, dopo il tuffo in penetrazione di Bargnesi che appoggia con la mano debole (47-57).

4QT (72-66) Mantzaris suona la carica in apertura di quarto con la penetrazione centrale (49-57). Cioccolatino dello stesso ellenico per il centrone Klyuchnyk per la schiacciata del 51-57. Andreazza qui spende il time out per cercare di spezzare il flow dei rosetani. Giordano Durante ruba palla a Leon Williams e in contropiede porta i suoi sul -4 (53-57). Arriva a mordere le terga degli amaranto Roseto con la tripla da 8 metri dell’ex Olympiacos Mantzaris. Poi Klyuchnyk sigla il sorpasso: parziale da incubo di 13-2 subito dalla LL. Spallata clamorosa al match degli abruzzesi con il parziale choc di 16-2 dopo la tripla del classe ‘05 Maiga (63-59). Andreazza è costretto a chiamare i suoi in panca con un time out. In uscita, canestro volitivo proprio del ragazzo di Vasto Amos Ricci (63-61). Maiga continua a difendere alla morte, ruba palla e fa volare i suoi a canestro (67-61). Fondamentale bomba di Ricci, con step back, con 2’30” sul cronometro: la LL c’è (67-64). Lavora benissimo col piede perno Klyuchnyk e manda a bere Tozzi in marcatura (71-66). Punteggio finale 72-66 Roseto.