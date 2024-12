Libertas-Urania Milano, Livorno vince e convince

Livorno, 29 dicembre 2024 – Una Libertas Livorno eccezionale vince e convince contro l’Urania Milano dell’ex Pielle Marco Cardani per 86-68, centrando per la prima volta in stagione due successi consecutivi. I ragazzi di Andreazza partono fortissimo spinti dal PalaMacchia e riescono a scappare sul +11 già a fine primo quarto. Il secondo parziale è se possibile migliore, con gli amaranto che toccano il +24 e chiudono a metà gara con oltre 20 punti di vantaggio (45-23). Dopo aver toccato il massimo vantaggio ad inizio terzo quarto, la Libertas vede un tentativo di rimonta dei lombardi che guidati da Alessandro Gentile arrivano fino al -12 ad inizio ultimo parziale. I labronici però non permettono mai all’Urania di avvicinarsi oltre e alla fine chiudono con un grande +18. Migliore in campo Quinton Hooker con 21 punti tirando 7/10, ben supportato da Banks con 19 punti. Molto bene anche Buca, autore di 7 punti accompagnati da 10 rimbalzi e 2 stoppate. Tra i lombardi si salvano solo i tre tenori Gentile (20), Potts (15) e Udanoh (14). Un grande successo davanti al proprio pubblico per chiudere al meglio il 2024 e restare fuori dalla zona playout.

IL TABELLINO

Libertas Livorno 1947 - Wegreenit Urania Milano 86-68 (23-12, 22-11, 19-26, 22-19)

Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 21 (3/5, 4/5), Adrian Banks 19 (6/8, 0/4), Nazzareno Italiano 11 (1/5, 2/5), Ariel Filloy 10 (1/3, 2/6), Tommaso Fantoni 8 (2/4, 0/0), Dorin Buca 7 (3/6, 0/0), Gregorio Allinei 5 (1/3, 1/3), Francesco Fratto 3 (1/2, 0/1), Andrea Bargnesi 2 (1/2, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 21 / 26 - Rimbalzi: 50 13 + 37 (Dorin Buca 10) - Assist: 12 (Adrian Banks 4)

Wegreenit Urania Milano: Alessandro Gentile 20 (9/18, 0/0), Giddy Potts 15 (3/6, 3/10), Ike Udanoh 14 (6/7, 0/0), Andrea Amato 7 (2/2, 1/8), Matteo Cavallero 6 (0/0, 1/2), Lorenzo Maspero 4 (2/4, 0/2), Gianmarco Leggio 2 (1/1, 0/5), Luca Cesana 0 (0/0, 0/2), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 29 4 + 25 (Ike Udanoh 10) - Assist: 8 (Andrea Amato, Luca Cesana 3)