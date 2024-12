Unahotels: le news. Biglietti esauriti per la Virtus. L’Under 15 vince il ’Memorial Dias’

Biglietti esauriti per la partita di domenica (ore 20) al PalaBigi tra Unahotels e Virtus Bologna.

Intanto, va alla Pallacanestro Reggiana la prima edizione del Memorial Samuel Dilas, il torneo giovanile organizzato dalla Pallacanestro Novellara per ricordare lo sfortunato cestista scomparso nell’ottobre 2023 a soli 24 anni.

La squadra biancorossa (nella foto), guidata da coach Menozzi, si è aggiudicata il quadrangolare riservato alla categoria Under 15 Eccellenza superando in semifinale il Basket Jolly (68-58), mentre dall’altra parte del tabellone i bolognesi della Fortitudo hanno avuto la meglio in volata sulla selezione formata da atleti della società ospitante e la Pallacanestro Reggiolo (57-56).

Quest’ultima si è aggiudicata la finalina per il terzo posto superando 78-59 la Jolly grazie ai 15 punti di Brioni e Galli, mentre la Pallacanestro Reggiana ha avuto la meglio davanti ad un buon seguito di pubblico sulla Fortitudo al termine di 40’ risolti solo nel finale col punteggio di 78-76, trascinata dai 17 punti a testa del terzetto Maestri-Baccosi-Nanni, rimontando dopo aver chiuso sotto di 7 lunghezze il primo quarto.