"Libertas vince il primo match stagionale contro Donoratico"

Donoratico

82

Libertas

89

DONORATICO: Trassinelli 2, Del Monte, Guglielmi 8, F. Bruci 1, Favilli 28, M. Bruci 7, Biagi 11, Panicucci, Tinagli 8, Battistini 15, Creatini, Partigiani 2. All.: Triglia.

LIBERTAS: Puccinelli, Canicello 6, Giusti 1, Servadio 9, Lorenzo 26, Lombardi 5, Piercecchi 5, Guidi 15, Cecconi 20, Brunelli ne, Tonacci 2. All.: Romani.

Arbitri: Benenati di Cecina e Cabizza di Pisa.

Note: parziali 20-19, 40-40, 66-69.

CASTAGNETO CARDUCCI - Arriva il primo successo stagionale per la Libertas che batte Donoratico al termine di un match molto combattuto. I padroni di di casa riescono a conquistare il primo quarto chiudendo avanti di un solo punto: 20 a 19. Il secondo si gioca punto a punto e si va negli spogliatoi in perfetta parità: 40 a 40.

Al rientro dopo l’intervallo lungo i ragazzi biancorossi ingranano la marcia giusta e mettono in atto il sorpasso e chiudono avanti per 69 a 66. Nell’ultimo quarto la Libertas è brava a gestire il vantaggio e, anche se i padroni di casa cercano di riportarsi sotto, alla fine la formazione lucchese riesce a conquistare questo successo importante, soprattutto per il morale.

Alessia Lombardi