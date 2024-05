L’inerzia adesso è dalla parte dei Blacks: "La chiave per vincere resta la difesa"

Risposta doveva esserci e risposta c’è stata. I Blacks fanno la voce grossa in gara 2 sul campo della Libertas Livorno, sbancandolo con autorità e impattando la serie. Un successo che ha ancora più valore se si pensa che quel parquet era stato espugnato soltanto due volte in stagione, l’ultima il 22 ottobre. Faenza ha mostrato la sua versione migliore, mettendo grinta e intensità soprattutto in difesa, vincendo la lotta a rimbalzo e mostrando grande cinismo nei momenti chiave.

Emblematica è stata la reazione del terzo quarto, arrivata dopo che Livorno aveva segnato ben 27 punti nel secondo e si era portata avanti di 11 punti. Mattatore della serata è stato Begarin autore di 17 punti e di giocate importanti, ‘gasatosi’ in un simile clima da girone infernale come era il PalaMacchia, soprattutto nel finale quando i Raggisolaris hanno piazzato l’allungo decisivo. Nonostante la grande vittoria, coach Luigi Garelli smorza i toni, perché la serie è ancora lunga e ora ci si trasferirà a Faenza al PalaCattani dove si giocherà venerdì alle 20.30 e domenica alle 18. "È stata una bella vittoria – spiega l’allenatore –, ma si tratta di una serie playoff e quindi non bisogna ragionare sulla singola partita. È chiaro che eravamo ad un bivio perché sotto 0-1 dovevamo dimostrare di esserci e lo abbiamo fatto giocando un ottimo primo quarto, ma soprattutto siamo stati bravi a reagire dopo l’intervallo da un secondo periodo di gioco in cui avevamo sofferto troppo Livorno. Abbiamo avuto un buon atteggiamento nella seconda parte di gara credendoci e affondando il colpo quando la Libertas è andata in difficoltà, piazzando il colpo decisivo. È stata anche una bella prova di maturità superata, perché nel concitato finale, nonostante qualche sbavatura, siamo stati attenti considerando anche il clima sugli spalti".

E ora testa alla terza sfida che sarà un’altra battaglia. "Ormai abbiamo capito che il canovaccio della serie è la difesa: nelle prime due gare sono cambiati i protagonisti e alcune situazioni tattiche, ma il punteggio basso e la fase difensiva sono state le costanti e lo saranno fino alla fine. Se difenderemo con aggressività e saremo ai livelli di Livorno, potremo dire la nostra. Ora dobbiamo recuperare le energie e prepararci per venerdì". Intanto è aperta la vendita dei biglietti per le due gare al PalaCattani che potranno essere acquistati on line su LiveTicket o in sede in via Nazario Sauro. Questi gli orari di apertura: oggi: 9-12/14-17; domani 9-13/17-19; venerdì 9-15. Per disposizioni della questura, le biglietterie del PalaCattani resteranno chiuse il giorno della partita.

Luca Del Favero