L’iniziativa al Palafiera. Domattina la squadra incontra i tifosi

La Pallacanestro 2.015 abbraccia i propri tifosi in vista delle festività natalizie. Nella mattinata di domani è infatti previsto uno speciale ‘meet&greet’ a tinte biancorosse all’Unieuro Arena, con squadra e staff che incontreranno tutti gli appassionati all’interno del palasport. L’appuntamento è fissato per le ore 11 di domani con l’apertura del corner merchandising, dove i tifosi potranno trovare tante idee regalo in vista delle festività natalizie. Sarà possibile anche acquistare le nuove palline di Natale con il logo del club, oltre a tanti altri articoli di abbigliamento e non solo. Al termine dell’allenamento, poi, i giocatori si tratterranno con i tifosi presenti per foto e autografi di rito, proprio alla vigilia del match interno contro Vigevano. Il corner merchandising rimarrà aperto dalle 11 alle 13, con ingresso consentito solo dal settore parterre.