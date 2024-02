L’INIZIATIVA. Ospiti i giovani cantanti di ‘Long. Train Running 2’

Domani sulle tavole dell’Unieuro Arena ci sarà anche spazio per la musica. Proprio nella settimana di Sanremo, il club biancorosso ospiterà infatti i cantanti di ‘Long Train Running 2’, che si esibiranno in occasione del match contro Rieti e poi nella prossima gara casalinga contro l’Urania Milano cantando l’Inno di Mameli e quindi nel corso dell’intervallo delle partite.

La Pallacanestro 2.015 supporta infatti l’iniziativa ‘Long Train Running 2’, promossa dall’Associazione di promozione sociale Demodè. Sei giovani cantanti, di cui ben tre forlivesi (MonnaElisa, Matilde Montanari ed Ermete), saliranno a bordo di un treno in direzione a loro ancora ignota e viaggeranno per quattro giorni raccontandosi, suonando e osservando il paesaggio scorrere. Si esibiranno poi anche nelle varie città europee toccate, in stile artisti di strada, il tutto documentato da un vlogger e da un fotografo. Si tratta di un’esperienza musicale unica, che andrà anche a toccare un tema storico e sociale particolarmente delicato, che si scoprirà nelle prossime settimane. ‘Long Train Running 1’ aveva raggiunto Norimberga e le aule del processo ai crimini nazisti.

All’Unieuro Arena, nel corso delle prossime due gare, sarà predisposto un banchetto per la raccolta fondi a favore del progetto. Il totale raccolto coprirà i costi di viaggio e quindi i biglietti, la sistemazione nella città di arrivo e le varie spese non futili. Ogni donatore riceverà un piccolo omaggio, speciale e unico, offerto da Aps Demodè.

Simone Casadei