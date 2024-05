Lo spareggio con Broni. Matelica senza alternative

Tutto in 40 minuti. Alle 20.30 di oggi al PalaChemiba di Cerreto si decidono le sorti della Halley Thunder, chiamata a giocare gara3 contro la Logiman Broni per accedere alla semifinale playoff del campionato di A2 femminile. Matelica e Broni sono sull’1-1: dopo il successo delle matelicesi in gara1 (76-62), Broni si è aggiudicata gara2 – mercoledì scorso – col punteggio di 67-57. "Le prime due partite – dice Domenico Sorgentone, tecnico della Halley Thunder – sono state chiare. Sia in gara1 sia in gara2 a spezzare l’equilibrio è stata una serie di triple nel terzo quarto della partita. Del resto ci sta che il ‘quarto di finale’ più incerto sia quello tra la quarta e la quinta classificate nei due girone del torneo di A2. In gara2 Broni non ha sentito la pressione ed è riuscita a trovare l’atteggiamento giusto per vincere. Adesso si deciderà tutto in gara3, dove sarà fondamentale da parte nostra ricaricare le energie per essere pronte a giocare come in gara1 e in gran parte di gara2. Dovremo aumentare la qualità di alcune situazioni di gioco per cercare di avere il controllo della partita ed evitare che l’esito sia legato ad alcune situazioni sul filo dell’equilibrio".

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Lbf Tv • FlimaTv (https://flima.tv). Arbitrano l’incontro Dario Di Gennaro di Roma e Umberto Giambuzzi di Ortona. Chi vince accede alla semifinale dove è già arrivata Udine (2-0 contro La Spezia). Dall’altra parte del tabellone sono già qualificate Ecodem Alpo e Roseto, che hanno eliminato rispettivamente Empoli e Selargius.

m. g.