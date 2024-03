Lo strappo decisivo nell’ultimo quarto. Germani in vetta. Brescia soffre, ma poi riesce a superare Scafati

La Germani Brescia torna a sorridere prendendosi una sfida durissima con la Givova Scafati. Squadra vera quella campana, con individualità di primissimo piano. E allora Alessandro Magro difende il primo posto, lo fa nel giorno del successo di Bologna su Milano, e con una giocata chiave del suo leader e capitano, Amedeo Della Valle. L’ex mvp del campionato mima l’areoplanino di “montelliana memoria“ quando mette la tripla con fallo che vale l’83-75 a poco più di due minuti dalla fine. Ed è un bel messaggio il 17-9 di inizio quarto quarto quando la partita era in dubbio. Clamoroso, come detto, Della Valle, che domina la ripresa con 25 punti, ma gioca alla grande sui due lati del campo Petrucelli. Scafati riesce a fare la differenza sotto, con Pinkins e Nunge. Ma non basta.

GERMANI BRESCIA-GIVOVA SCAFATI 89-78 (22-22, 25-26, 19-18, 23-12) A.L.M.