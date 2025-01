L’Olimpia affonda a Matelica ed è ultima da sola

VIGOR MATELICA89OLIMPIA CASTELLO61

VIGOR MATELICA: Panzini 8, Morgillo 2, Zanzottera 19, Gaeta 4, Pali 3, Dieng 9, Mentonelli ne, Eliantonio 10, Arnaldo 15, Riccio 3, Rolli 16, Musci ne. All. Trullo.

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 13, Castellari, L. Conti 3, Grotti ne, Gianninoni 6, Alberti 9, D’Ambrosio 3, Biasich 12, Galletti, Garuti, Torri 3, Zhytaryuk 12. All. Zappi.

Arbitri: Antonelli e Uncini.

Note: parziali 24-19; 52-36; 73-48.

Matelica amara per l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che nell’ottava giornata di ritorno del campionato di basket Interregionale alza bandiera bianca e, complice la vittoria di Teramo, vede nuovamente allontanarsi il penultimo posto in graduatoria.

Con tre partite ancora da disputare prima della seconda fase dei playout, i castellani sono chiamati adesso al superamento dello scoglio Recanati, seconda squadra della classe e in arrivo in viale Terme domenica alle ore 18,30.

"Vogliamo raccogliere il massimo in vista della seconda fase del campionato – spiega il general manager dell’Olimpia Castello Danilo Francesconi –, poi inizierà un periodo molto intenso per noi con trasferte proibitive almeno sulla carta. Sarà necessario fare incetta di energie e forze mentali per potere fare fronte al meglio".

Le altre gare (Division E): Bramante Pesaro-Virtus Civitanova 73-59, Senigallia-Loreto Pesaro 71-68, Valdiceppo-Attila Porto Recanati 60-67, Teramo a Spicchi-Roseto 2020 78-68 e Recanati-New Flying Balls 100-70.

La classifica: Vigor Matelica 28; Recanati, Loreto Pesaro, New Flying Balls e Attila Porto Recanati 24; Bramante Pesaro 20; Senigallia e Roseto 2020 16; Valdiceppo, Teramo a Spicchi e Virtus Civitanova 14; Olimpia Castello 10.

Giacomo Gelati