"L’Olimpia che volevo:. Perugia non ha avuto spazi"

Mai in discussione la partita, quella giocata fra Olimpia Pesaro e Pallacanestro Perugia, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie C femminile. Le pesaresi hanno vinto per 59 a 35. Pur non giocando una bellissima partita in attacco, fatta di molti errori al tiro, le padrone di casa compensano in difesa dove Perugia trova difficilmente la via del canestro. La partita vede sempre il vantaggio delle pesaresi in doppia cifra. La timida reazione di Perugia nell’ultimo periodo è vana e l’Olimpia conclude il match sul +24 . Si tratta così della seconda vittoria consecutiva per le biancoblu che consolidano il quarto posto in classifica. Adesso ci sarà una settimana di stop e l’Olimpia tornerà in campo domenica 3 marzo alle 18 a Spoleto.

Le parole di coach Giovanelli: "Siamo state brave ad indirizzare da subito la partita dalla nostra parte. Perugia ha provato a confonderci un po’ le idee con una zone press che però non ci ha dato alcun fastidio. Sicuramente avremmo potuto fare meglio in attacco, ma mi accontento dei due punti che ci mantengono nella parte alta della classifica". Tra le migliori in campo Canossini 9, Terenzi 11, Cini 8, Forni 6. Quest’anno l’Olimpia sta facendo un buon campionato con tutte ragazze del vivaio, la forza delle giovani con il ritorno di Chiara Terenzi giocatrice di esperienza e con la riconfermatissima Giorgia Canestrari.

b.t.