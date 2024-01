L’Olimpia ci prova, ma la capolista è più forte

FULGOR FIDENZA

76

OLIMPIA CASTELLO

65

FULGOR FIDENZA: Miaschi 7, Cortese, Restelli 10, Ramponi 10, Scattolin 5, Beltadze 2, Valdo 18, Mane 4, Bellini 19, Ranieri 1, Pezzani, Doumbia. All. Bizzozi.

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 4, Costantini 8, Castellari, Ferdeghini 4, Grotti, Gianninoni 14, Salsini 8, Dieng 16, Galletti, Zanetti, Zhytaryuk 11. All. Tampieri.

Arbitri: Castellano e Di Giuseppe.

Note: parziali 22-16; 45-27; 62-49.

Risultato amaro, ma fine settimana positivo per la Vifermeca Olimpia Castello, che nella prima uscita del 2024 alza bandiera bianca sul parquet della capolista Fulgor Fidenza, ma riprova il buono stato di forma della rosa allenata da coach ‘Lupo’ Giordani, sostituito domenica da Tampieri per motivi personali: per i nerazzurri un risultato che vale il nono posto nel girone C di Interregionale in compagnia di Social Milano (decima) e Nerviano (ottava).

"Al di là delle nostre e delle loro assenze è stata una partita estremamente corretta e bella – racconta nel postpartita il presidente castellano Massimo Ramini –. Abbiamo preso un po’ di iniziativa all’inizio, ma loro non sono primi in classifica per caso e nel secondo quarto hanno allungato quel tanto che bastava per non farci più rientrare. Lo scarto è comunque decoroso e l’abbiamo affrontata a viso aperto, consapevoli dell’avversario. Ora sotto con lo scontro diretto contro Social Milano".

È infatti in programma domenica, alle ore 18, la sfida casalinga contro i meneghini, gara clou per avvicinarsi a metà della graduatoria.

Nel mentre è stato comunicato dal Bologna 2016 che il derby bolognese è stato spostato dal 17 al 24 gennaio, sempre alle 20,30 e sempre al PalaSavena di San Lazzaro.

La classifica: Sangiorgese e Fulgor Fidenza 22; Sansebasket Cremona, Pizzighettone e Bologna 2016 18; Ferrara 16; Piadena 14; Nerviano, Olimpia Castello e Social Milano 12; Cernusco e Tigers Romagna 8.

Giacomo Gelati