L’Olimpia lascia alle spalle la crisi e sorride

OLIMPIA CASTELLO

94

VIRTUS CIVITANOVA

84

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 16, Castellari, L. Conti ne, Grotti 11, Gianninoni 20, D’Ambrosio 21, Galletti 4, Bellini ne, Garuti, Torri 3, Zhytaryuk 19. All. Zappi.

VIRTUS CIVITANOVA: Santi 12, Montevidone ne, Buccolini ne, Pavicevic 13, Liberati 6, de Florio 4, Odiegie 12, Kiss 7, Kaba 13, Zilli 17, Luciani . All. Domizioli.

Arbitri: Resca e Romanello.

Note: parziali 26-16; 38-36; 65-58; 75-75.

Torna finalmente a vincere l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che pone fine a una striscia negativa che perdurava da 7 giornate e, complice la vittoria dei cugini dei New Flying balls contro Teramo, si riavvicina agli abruzzesi, ora distanti 2 sole lunghezze. Esulta il gm Danilo Francesconi. "È una vittoria importante giunta al termine di una gara molto combattuta, una partita che abbiamo giocato su buoni livelli tecnici, ma dove abbiamo messo in campo anche voglia, passione, abnegazione e uno spirito di squadra forse mai visti fino ad ora. 2 punti importanti che arrivano dopo l’ennesima settimana funestata da un nuovo serio infortunio, l’ottavo da inizio stagione. Ora teniamoci strette la fiducia e la convinzione nei nostri mezzi e in ciò che siamo capaci di fare che questa vittoria ci consegna, al di là delle tante traversie di questa parte della stagione. Cerchiamo di alzare ancora il nostro livello, perché ci aspetta dietro l’angolo un’altra partita molto impegnativa a Senigallia".

Gare division E: Attila Porto Recanati-Bramante Pesaro 65-56, Loreto Pesaro-Valdiceppo ieri alle 20,30, Recanati-Senigallia 86-74, Vigor Matelica-Roseto 2020 86-79, New Flying Balls-Teramo a Spicchi 78-71 e Olimpia Castello-Virtus Civitanova 94-84.

La classifica: Vigor Matelica 22; Loreto Pesaro, New Flying Balls e Recanati 20; Attila Porto Recanati 16; Bramante Pesaro e Valdiceppo 14; Roseto 2020 e Virtus Civitanova 12; Senigallia e Teramo a Spicchi 10; Olimpia Castello 8.

Giacomo Gelati