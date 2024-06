L’Olimpia non perde tempo. Ecco la conferma di ’Slava’

Fine giugno di stallo in casa dell’Olimpia Castello del presidente Massimo Ramini, che in attesa di completare la trasformazione della ragione sociale del club, che passerà da Associazione sportiva dilettantistica a Società a responsabilità limitata sportiva, sta attendendo un’accelerazione dei tempi tecnici per poi concentrarsi sul mercato in vista della stagione 2024/2025 di Interregionale, la seconda consecutiva dopo la cavalcata dell’ultimo anno. Mercato che, anche per via di questa modificazione societaria, dovrà fare i conti con un budget più limitato, come anticipato dal numero uno nerazzurro: "Con grande onestà, e rispetto all’anno scorso, non abbiamo la possibilità di andare sul mercato con prepotenza. Abbiamo qualche situazione che stiamo vagliando, ma ancora nulla di ufficiale. Ci servirà ancora qualche settimana e dopo cominceremo a muoverci".

Nel mentre arrivano le prime novità che danno seguito all’insediamento in viale Terme del nuovo capoallenatore Mauro Zappi, dopo le uscite di coach ‘Lupo’ Giordani e del vice Francesco Maiello. Ad assistere il nuovo coach in panchina sarà infatti un volto noto dell’ambiente castellano, il preparatore atletico Andrea ‘Tazza’ Albertazzi, che ricoprirà il doppio ruolo in virtù della sua conoscenza dell’ambiente e di un carisma particolarmente apprezzato dagli atleti. "Con questa firma ufficiale – è la nota del club – si rinsalda il proficuo rapporto di collaborazione tra le due principali società di basket del territorio, l’Olimpia Castello e l’Asd Pallacanestro Castel San Pietro Terme 2010, dove Albertazzi ha mosso i primi passi come preparatore e allenatore e tuttora continua il suo lavoro con i giovani del vivaio castellano".

Per quanto riguarda la squadra, come detto, il club è ancora in attesa di concludere le questioni burocratiche prima di buttarsi a capofitto nelle manovre di mercato. Mentre da Campobasso arrivano i risultati del Cus Bologna, che trionfa ai campionati nazionali universitari (vinta la finale con Cus Milano 105-95 dts) anche grazie al contributo dei nerazzurri Riccardo Galletti, Mattia Ferdeghini, Stefano Costantini e Alessandro Grotti, l’Olimpia Castello celebra il rinnovo di uno dei giocatori simbolo degli ultimi anni. Per la terza stagione consecutiva Vyacheslav Zhytaryuk, per tutti ‘Slava’, vestirà ancora la maglia della Vifermeca, con la quale ha ottenuto la storica promozione in B Interregionale nella stagione 2022/2023. "Sono molto contento che l’Olimpia Castello abbia voluto ancora confermarmi – dice il pivot e capitano classe 1988 –. Ringrazio il gm Danilo Francesconi e tutti i dirigenti per questa fiducia che mi hanno offerto per il terzo anno di fila: ormai a Castello mi sento a casa e ci sto molto bene. Oltre che una bella società, Castello è una bella squadra e lo sarà anche nella prossima stagione".