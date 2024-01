L’Olimpia si ritrova bella. Milano espugna Trento

Prova di sostanza dell’Olimpia Milano che sbanca il campo di Trento per 74-79, continua la sua risalita della classifica e conquista la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Per la verità questo obiettivo era già stato raggiunto quando Scafati ancor prima dell’inizio del match si trovava sul -30 a Tortona, ma dopo una partenza shock Milano non si è voluta accontentare del semplice passaggio ed ha voluto uscire dal PalaTrento con un successo. Lo fa ancora trovando sugli scudi Hall e Bortolani che realizzano rispettivamente 16 e 12 punti rivelandosi perfetti scudieri di Napier, vero leader della squadra che chiude con 3/5 da 2, 2/2 da 3 e 5/6 ai liberi. La partenza a Trento dei biancorossi è davvero negativa, dopo 8’ i padroni di casa sono avanti addirittura per 20-5. Dopo il 25-14 di fine primo periodo l’Armani inizia la sua lenta, ma inesorabile rimonta. Con Hall arriva anche la parità sul 31-31 al 16’, ma con un “2+1“ di Grazulis Trento chiude avanti 41-38 al 20’. Stavolta è Milano la più pronta a scattare dai blocchi della ripartenza: Hall sfrutta ancora il buon viatico della settimana di coppa, come anche Bortolani che lancia i biancorossi avanti addirittura 43-54.

Nel finale di terzo quarto, però, la stanchezza si fa sentire e stavolta è la Dolomiti energia a rientrare con la bomba di Grazulis che sulla sirena sigla il 55-57. Il quarto periodo diventa un continuo botta e risposta. Poythress schiaccia il 67-70, poi Hines appoggia il 71-74, poi Napier insacca a -46“ dalla fine la tripla che chiude la partita sul 71-77, sigillando poi dalla lunetta proprio con il play americano nei secondi finali. Intanto da indiscrezioni di mercato sembra che l’Olimpia sia davvero vicina alla firma della guardia americana Rodney McGruder che nelle ultime 3 stagioni ha giocato quasi 100 partite con i Detroit Pistons (tirando con oltre il 40% da 3). Con lui potrebbe avere quel tiratore dall’arco che è tanto mancato in questo scorcio di stagione utile a continuare a sognare la rimonta in Eurolega (domani di nuovo in campo contro l’Alba).