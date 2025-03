L’OraSì cade all’overtime. Piombino non perdona

Ravenna 87 Piombino 91

ORASÌ RAVENNA: Brigato 12 (2/4, 2/4), Crespi 6 (2/4), Dron 14 (3/6, 2/3), Casoni 2 (1/1, 0/1), Gay 12 (1/2, 3/10); Ferrari 23 (9/12, 1/4), Munari, De Gregori 12 (5/11), Tyrtyshnyk 6 (2/3, 0/2), Malaventura. Ne: Pezzi. All. Gabrielli.

SOLBAT GOLFO PIOMBINO: Casero-Ortiz 12 (4/9, 1/4), Ferraresi 11 (3/8, 1/1), Nicoli 8 (0/2, 0/3), De Zardo 17 (4/8, 2/5), Onojaife 17 (6/9, 1/3); Forti 6 (2/3, 0/2), Sipala 4 (1/1, 0/2), Longo 11 (3/6, 1/1), Ianuale 3 (0/1, 1/1), Castellino 2 (1/3). Ne: Spagli. All. Conti.

Arbitri: Di Luzio e Mariotti.

Note. Parziali: 18-30, 43-51, 80-80. Tiri da due: Ravenna 25/43, Piombino 24/50. Tiri da tre: Ravenna 8/24, Piombino 7/22. Tiri liberi: Ravenna 13/19, Piombino 22/26. Rimbalzi: Ravenna 30, Piombino 48. Assist: Ravenna 14, Piombino 7. Usciti per falli nessuno.

Sperava di restituire pan per focaccia, invece l’OraSì subisce lo stesso trattamento dell’andata e perde in volata, all’overtime, anche la sfida casalinga con Piombino: 87-91 (48 a 30 la sfida a rimbalzo, anch’essa vinta dai toscani). E dire che c’è mancato davvero un soffio: mancano 8’’ alla fine del quarto periodo e Ravenna è sotto di 1 (79-80) ma Longo commette il suo terzo fallo personale su Gay che va in lunetta per la prima volta nella partita. Due su due e la gara è vinta, se li sbaglia entrambi è persa: Gay fallisce il primo ma realizza il secondo e scatta il supplementare dopo la parità a quota 80.

E qui, con Piombino in vantaggio 89-97 – ma Ravenna era avanti 87-85 – Tyrtyshnyk perde palla e Gay è costretto al fallo su Forti, anche lui per la prima volta in lunetta: ma il 2 su 2 chiude la partita e affossa il Ravenna, risucchiato verso il basso della classifica, con la salvezza ancora tutta da conquistare e i playoff decisamente più lontani. Ma, soprattutto, l’OraSì non riesce a ricordare come avrebbe voluto il presidente Roberto Vianello, scomparso in settimana.

u.b.