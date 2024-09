L’OraSì cerca la quadra: "Mi aspetto passi in avanti"

Virtus Imola – OraSì Ravenna atto secondo. Le cugine romagnole si ritroveranno alle 19.30 al PalaRuggi per il remake della sfida andata in scena il 31 agosto al PalaCosta dove a vincere furono gli imolesi 80-76 (punteggio che vale solo per le statistiche perché al termine di ogni quarto i punteggi sono stati azzerati). In quell’occasione l’OraSì era al debutto stagionale e dunque oggi, a distanza di oltre dieci giorni, avrà maggiore brillantezza.

L’amichevole con i Blacks della scorsa settimana ha dato buone indicazioni, con Casoni che ha confermato di poter dare un ottimo contributo sotto canestro sia con De Gregori che con Crespi e Tyrtysnyk che ha mostrato di essere un preciso tiratore, tanto che tanti schemi sono stati costruiti su misura per lui, mettendolo nelle migliori condizioni di tirare. Il test odierno servirà dunque per compiere ulteriori passi avanti, in un processo di crescita che già soddisfa coach Andrea Gabrielli. "Contro Faenza ho visto progressi rispetto alla prima uscita – spiega – e questo è un ottimo segnale su come sta lavorando la squadra. Con Imola mi aspetto ulteriori passi avanti, ma il lato che mi interessa maggiormente è vedere l’impegno da parte di tutti per cercare di apprendere il prima possibile il nostro metodo di gioco e le regole difensive. Non mi sono mai piaciute molto le amichevoli, pur essendo fondamentali per prepararsi alla stagione, e infatti sottolineo sempre come la squadra si comporta in ogni seduta di allenamento e ad oggi sono molto soddisfatto". Questa sera ci sarà anche Dron, alle prese con un problema muscolare durante l’amichevole con i Blacks e sostituito da Munari. L’OraSì ritornerà in campo sabato al PalaCosta alle 17 quando ospiterà il Loreto Pesaro, ambiziosa formazione di B Interregionale, allenata dall’ex Gabriele Ceccarelli, che nel 2014 portò la società ravennate alla storica vittoria del campionato nazionale di Under 19 Elite.

Luca Del Favero