L’OraSì dopo Bottaro. Pronto un consorzio

E alla fine sarà Andrea Gabrielli il nuovo allenatore dell’OraSì. La lunga telenovela dell’estate ravennate, ricca di colpi di scena come quello avvenuto nello scorso week end quando l’accordo con Mattia Ferrari è improvvisamente saltato (di chi sia stata la ‘colpa’ resterà un mistero visto che circolano voci diametralmente opposte), si è conclusa con la firma del tecnico pesarese, reduce dall’esperienza in B Interregionale con Senigallia. L’allenatore classe 1976, è stato scelto per la sua bravura nel lavorare con i giovani e in in serie B vanta esperienze con Senigallia e con Teramo, percorso intrapreso dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Vuelle Pesaro. Un altro club prestigioso in cui ha lavorato, sempre in ambito giovanile, è quello dell’Aquila Basket Trento. Visto che negli ultimi giorni radiomercato parlava anche di un possibile arrivo di un allenatore con esperienza in A2 oltre che del ‘solito’ Augusto Conti, la scelta di Gabrielli ha spiazzato addetti ai lavori e i tifosi, ma è un ottimo profilo che potrebbe davvero fare ben all’OraSì, facendole disputare un campionato simile a quello dello scorso anno.

Da Senigallia si è portato la guardiaala Kevin Brigato, suo fidato scudiero, e sta monitorando il mercato per costruire il roster in tempi rapidi insieme a Giorgio Bottaro, che poi salirà a Torino, per il suo nuovo ruolo di dirigenziale. Della scorsa stagione dovrebbe rimanere il solo Tommaso De Gregori, anche ci sono possibilità per la permanenza di Ivan Onojaife.

Ora però la grande curiosità è nel sapere cosa accadrà dopo l’addio di Bottaro, visto che nei quadri dirigenziali resterà il solo Lorenzo Nicoletti, che da team manager sarà promosso ad un ruolo simile a quello del general manager e probabilmente sarà affiancato da un altro dirigente. Cambiamenti dovrebbero esserci anche in ambito societario. Si dice infatti che un consorzio formato da sponsor che già sono vicini al Basket Ravenna, possa prendere in gestione la società e magari anche rilevarla, realizzando così l’obiettivo del presidente Roberto Vianello che da anni vuole passare il testimone. Riguardo alla cessione della società, i tempi burocratici saranno piuttosto lunghi, mentre per l’inserimento del consorzio a capo del club, potrebbe essere soltanto questione di giorni, come per la nomina ufficiale di Gabrielli che avrà come vice il confermato Giacomo Ravaioli. Intanto sembra ormai certo il girone in cui saranno Faenza e Ravenna, che sarà il Sud, e purtroppo non disputeranno i derby con le due imolesi, che saranno nel Nord. Queste le loro avversarie: Caserta, Cassino, Chieti, Chiusi, Fabriano, Jesi, Latina, Pielle Livorno, Gema Montecatini, Herons Montecatini, Npc Rieti, Luiss Roma, Virtus Roma, Sant’Antimo, Piombino, Roseto, Ruvo di Puglia e San Severo.

Luca Del Favero