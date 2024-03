L’OraSì non può più sbagliare: "Dobbiamo ripartire dalla difesa"

Continua a lavorare in palestra l’OraSì che sta vivendo un momento non facile. L’ultima sconfitta casalinga contro la Virtus Imola è stata la punta di un iceberg che vede i giallorossi sempre più in difficoltà, incapaci di imporre uno stop difensivo ai rivali. Sono stati 104 i punti subiti nell’ultimo turno, un dato inaccettabile per una squadra che sta lottando per la salvezza e che, nel girone d’andata, ha fatto del Pala Costa un fortino su cui costruire le proprie fortune. In questo momento grigio, una delle poche note positive è rappresentata, per il club bizantino, da Tommaso De Gregori; il lungo riminese, dopo la dipartita di Nikolic, è apparso in grande crescita, come testimoniato dai 15 punti di media messi a referto nelle ultime tre uscite.

"Sicuramente – commenta – non è un momento positivo per la nostra squadra. Non è facile, però noi stiamo continuando a lavorare forte tutti i giorni. Purtroppo, aver lasciato dei punti per strada nel girone di andata a Vicenza e, all’inizio del girone di ritorno, in trasferta contro Bisceglie e San Severo ci penalizza ora in classifica. Sono punti che ci servirebbero tanto però guardare indietro non serve a nulla". Il fatto che, "nell’assetto odierno, non ci sia più Mitja Nikolic – prosegue il pivot classe 1998 – mi responsabilizza maggiormente avendo anche più spazio per stare in campo. Io continuo a impegnarmi per capire cosa serve di più alla squadra e cerco di fare al meglio quello che il coach vuole da me dando il mio massimo contributo, sempre, in ogni situazione".

Adesso per i giallorossi arriva una sosta che può servire per mettere benzina nel motore in vista di questo finale che si preannuncia ad alta tensione. "Sicuramente questa sosta ci aiuterà a ricompattarci e a recuperare un po’ di energie fisiche, permettendoci anche di recuperare da alcuni acciacchi fisici. Siamo attesi da vere e proprie battaglie quindi sicuramente dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare duramente. Questo periodo per noi sarà un momento in cui prendere fiducia e lavorare ancora più intensamente di prima perché non abbiamo più margine d’errore".

"La chiave per provare a vincere le partite che ci attendono è concentrarci sicuramente di più sulla difesa; in attacco abbiamo dimostrato di poter fare bene ma non puoi concedere così tanti punti agli avversari. Abbiamo bisogno delle vittorie per poter riprendere quell’energia positiva che ci ha caratterizzato nel girone di andata. Sicuramente il livello degli avversari si è alzato nel girone di ritorno perché tutti si son rinforzati ma non abbiamo più scusanti, dobbiamo tornare a vincere anche per i nostri tifosi".

Riccardo Sabadini