L’OraSì, per rimpiazzarlo, punterebbe sul pivot di Ozzano Ly-Lee. Legnano sulle piste di De Gregori

Nel derby con Faenza l’OraSì Ravenna avrà un nuovo pivot? Da quanto riporta il quotidiano ‘La Prealpina’ sembrerebbe di sì, dato che parla di un imminente accordo tra Tommaso De Gregori e i Knight Legnano, formazione del girone A di B Nazionale, con il centro che debutterebbe già domenica 7 gennaio con la nuova maglia.

La trattativa con il giocatore, che vorrebbe maggior minutaggio, sembra essere già stata chiusa, ma manca ancora il nullaosta finale di Ravenna, ovviamente decisivo. In attesa di sapere se l’affare andrà in porto, quello che è certo è che la notizia è fondata visto che l’OraSì nei giorni scorsi è corsa ai ripari puntando su Keller Cedric Ly-Lee, in uscita da Ozzano. Il pivot camerunense classe 2001 ha caratteristiche differenti rispetto a De Gregori, essendo più atletico e più propenso a catturare rimbalzi. Vedremo sei nei prossimi giorni la società ravennate cambierà fisionomia, cedendo De Gregori a Legnano e accordandosi con il pivot africano. Oggi intanto l’OraSì Ravenna giocherà alle 18 in amichevole sul campo del Ferrara Basket 2018, militante nel campionato di serie B Interregionale, e tra le pretendenti alla promozione. Un test per non perdere la condizione fisico-atletica in attesa della ripresa del campionato.