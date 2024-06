L’OraSì sceglie Alessandro Lotesoriere. La squadra riparte dal coach e da Onojaife

Alessandro Lotesoriere sarà il nuovo allenatore dell’OraSì. Dopo settimane passate a valutare molti possibili candidati per sostituire Massimo Bernardi, la dirigenza ha deciso di affidare nuovamente la panchina ad un coach amatissimo dalla piazza e che potrà rilanciarsi a Ravenna dopo l’esonero dello scorso marzo quando era a Faenza. L’ufficialità arriverà da luglio, ovvero dopo che scadrà il contratto ancora in essere con i Raggisolaris Faenza. Lotesoriere sarà dunque una sorta di ‘figliol prodigo’ per l’OraSì, società che ha deciso di lasciare la scorsa estate, ma con cui è sempre rimasta in contatto e in ottimi rapporti, tanto che spesso è andato a vedere le partite dell’Under 19 dopo la fine dell’avventura faentina.

Ai Blacks, Lotesoriere ha ottenuto dieci vittorie in diciannove partite da novembre a marzo, non riuscendo mai a dare la squadra la sterzata decisiva per un cambio di passo. Riguardo al suo futuro, si parlava di un possibile ritorno come vice di Antimo Martino all’Unieuro Forlì che il passaggio dell’attuale secondo dei mercuriali, Andrea Fabrizi, a Ravenna, ma la società non lo ha mollato, avendo il tecnico ancora un altro anno di contratto. È nata così l’idea di tornare all’OraSì, per restare a vivere a Ravenna, e per intraprendere un nuovo percorso sportivo, visto che il club ripartirà da un roster che sarà rivoluzionato in larga parte. L’unico giocatore che ritroverà sarà Onojaife, avuto in A2 due anni fa nella sfortunata stagione conclusa con la retrocessione nella fase playout, per colpa soprattutto del ritiro di Ferrara nelle ultime giornate, che ha costretto Ravenna agli spareggi salvezza. Il coach pugliese inizierà così la sua settima stagione nei giallorossi, la terza da capo allenatore dopo le due di A2 a cui si aggiungono le quattro da assistente dove ha raggiunto una finale di Coppa Italia e una semifinale playoff. Da capo allenatore ha invece conseguito una semifinale di Coppa Italia e una di playoff. Sempre a proposito di serie A2, Chiusi è la sesta e ultima formazione ad essere retrocessa in B Nazionale, perdendo il match in casa di Nardò, sorta di spareggio salvezza. Le altre squadre sono Orzinuovi (che però ha fatto il cambio di sede con Treviglio prendendone il posto in A2 e lasciandone libero uno in B), Casale Monferrato, Latina, Luiss Roma e Agrigento. Questa sera si giocano le terze partite delle finali promozione di B Nazionale, con la Libertas Livorno che ospita Roseto (serie sull’1-1) e gli Herons Montecatini, avanti 2-0 su Avellino, che possono centrare la promozione. Dalla B Regionale è invece salita la Virtus Roma, erede della società ritiratasi dall’A1 nel corso del campionato 2020/21. Da quel campionato saranno promosse altre cinque formazioni.

Luca Del Favero